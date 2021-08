Baar Die Corona-Testcenter werden ab dem 30. August beim Impfzentrum statt beim Kantonsspital stehen Für beide Center, eines ist für Personen mit Symptomen, das andere für solche ohne Symptome, ist eine Terminvereinbarung nötig.

Die beiden Testcenter auf dem Areal des Zuger Kantonsspitals werden gezügelt und befinden sich ab nächsten Montag, 30. August, beim Impfzentrum Baar an der Langgasse 40. Im Testcenter 1 werden laut einer Mitteilung des Spitals weiterhin Personen mit Covid-19-Symptomen, in Quarantäne, auf Anordnung des Kantonsarztes oder bei Meldung eines Kontaktes durch die SwissCovid-App getestet. Personen ohne Krankheitssymptome wenden sich für PCR- und Schnelltests an das Testcenter 2. Es können die Parkplätze des Impfzentrums benutzt werden.

Der Weg zu den beiden Testcentern auf dem Gelände des Impfzentrums in Baar ist ausgeschildert. Für beide Testcenter sei eine Online-Anmeldung mit Terminbuchung notwendig. Die Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.zgks.ch/testcenter. (bier)