Baar Die Gemeinde unterstützt das Gastgewerbe weiterhin Wie bereits im vergangenen Jahr erlässt der Gemeinderat auch heuer den Baarer Wirten die Alkoholabgabe. Er will damit dem Gastgewerbe den Start nach den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen erleichtern.

(cro) Die Gastrobetriebe haben in den letzten Monaten schwierige Zeiten erlebt. Lange mussten sie aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen geschlossen bleiben. Am 18. April 2021 durften zumindest die Terrassen öffnen, seit Ende Mai können auch in Innenräumen Gäste empfangen werden.

Doch die Schutzkonzepte verunmöglichen eine volle Auslastung. Angesichts dieser schwierigen Situation hat der Gemeinderat am 22. Juni 2021 entschieden, den Baarer Gastgewerbebetrieben im Sinne einer Unterstützung die Alkoholabgabe für das Jahr 2021 zu erlassen. Das ist einer entsprechenden Mitteilung zu entnehmen. Insgesamt profitieren in Baar 71 Betriebe vom Erlass. Die Gemeinde verzichtet auf Einnahmen in der Höhe von 17'500 Franken.

Solidarität mit dem Gastgewerbe

Dieselbe Unterstützungsmassnahme hatte der Baarer Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Damals sistierte er im Frühling die Rechnung für die Alkoholabgabe und entschied sich im Spätherbst für den definitiven Verzicht. «Mit der Wiederholung der Aktion unterstreicht der Gemeinderat seine Solidarität mit dem Gastgewerbe», wird der zuständige Gemeinderat Zari Dzaferi zitiert. «Wir leisten einen kleinen Beitrag auf dem Weg zurück zur Normalität.»

Da das Zuger Gastgewerbegesetz die Alkoholabgabe an die Gemeinden delegiert, kann der Gemeinderat die Höhe der Abgabe und auch einen allfälligen Erlass in eigener Kompetenz bestimmen.