Baar Die Verwaltung übernimmt für Online-Dienstleistungen die App der Stadt Zug Ab sofort kann die Baarer Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen mit dem Smartphone online beziehen und rechtsgültig abwickeln.

Wer einen Betreibungsregisterauszug benötigt, muss persönlich beim Betreibungsamt vorsprechen. So lautete bis heute die Regel. Doch damit ist es vorbei: Ab sofort können in Baar laut einer Mitteilung Betreibungsregisterauszüge und verschiedene weitere amtliche Dokumente wie Handlungsfähigkeitszeugnis, Heimatausweis, Leumundszeugnis und Wohnsitzbescheinigung bequem via Smartphone bestellt werden.

Möglich macht dies die eZug-App. Diese von der Stadt Zug entwickelte mobile E-Government-Lösung stehe neu auch der Gemeinde Baar zur Verfügung.

Alle genannten Dokumente können weiterhin via Website www.baar.ch bestellt oder persönlich vor Ort bezogen werden. (bier)