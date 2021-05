Baar Dreifachturnhalle Sternmatt 2 kommt an die Urne Am Sonntag, 13. Juni, entscheiden die Baarer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Bau der Dreifachturnhalle Sternmatt 2. Der Gemeinderat beantragt einen Baukredit von 15,11 Millionen Franken.

So könnte die Dreifachturnhalle Sternmatt 2 in Baar aussehen. Visualisierung: PD

(haz) Der Platz in den Baarer Turnhallen ist knapp. Sowohl die Baarer Schulen als auch die Sportvereine müssen mit den vorhandenen Turnhallenflächen haushälterisch umgehen. Insbesondere wenn in der Waldmannhalle – der einzigen Dreifachturnhalle in der Gemeinde – Veranstaltungen stattfinden, müssen Schulklassen und Sportvereine ausweichen oder gar Trainings absagen. Das Gemeindliche Sportanlagenkonzept (GESAK) weist denn auch bis ins Jahr 2040 einen Bedarf von drei Dreifachturnhallen zusätzlich zur bestehenden Waldmannhalle aus. Mit dem Projekt Sternmatt 2 soll nun laut Medienmitteilung des Gemeinderates die erste dieser drei Dreifachturnhallen realisiert werden. Eine weitere Dreifachturnhalle ist im Rahmen des Neubaus der Schule Wiesental vorgesehen. Über dieses Projekt wird im November 2021 an der Urne abgestimmt.

«Die Dreifachturnhalle Sternmatt 2 ist für die Baarer Sportvereine von elementarer Bedeutung»,

wird Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger, Abteilungsvorsteherin Liegenschaften/Sport, in der Medienmitteilung zitiert. Auch die Schule blicke der Realisierung der Halle mit Vorfreude entgegen, sagt Gemeinderätin und Schulpräsidentin Sylvia Binzegger: «Mit der neuen Halle können wir den Schülerinnen und Schülern sowie den Kindergartenkindern im Schulkreis Zentrum beste Voraussetzungen bieten.»

2017 mit dem Planungskredit gestartet

Begonnen haben die Planungen für die Dreifachturnhalle Sternmatt 2 vor rund vier Jahren. Am 13. Dezember 2017 wurde an der Gemeindeversammlung der Planungskredit in der Höhe von 640'000 Franken genehmigt, knapp drei Jahre später – an der Gemeindeversammlung vom 16. September 2020 – wurde der Projektierungskredit im Umfang von 1,15 Millionen Franken bewilligt. Nun kann der Gemeinderat den Baukredit von 15,11 Millionen Franken zur Abstimmung vorlegen. Am Sonntag, 13. Juni, werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über den Bau der dringend benötigten Halle entscheiden. Um die Realisierung voranzutreiben, hat der Gemeinderat entschieden, den Baukredit auf Basis des Vorprojekts zu erstellen und den detaillierten Kostenvoranschlag erst nach der Urnenabstimmung zu erarbeiten. Durch dieses Vorgehen können rund sechs Monate eingespart werden, die Genauigkeit der Kosten bewegt sich bei +/- 15 Prozent statt der sonst üblichen +/- 10 Prozent.

«Wir erachten dieses Vorgehen angesichts der Dringlichkeit als richtig»,

erklärt Gemeindepräsident Walter Lipp in der Mitteilung. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission unterstützt den Gemeinderat grossmehrheitlich, die Baukommission sowie die Turn- und Sportkommission stehen einstimmig hinter der Vorlage.

Auch sonst wird aufs Gaspedal gedrückt, wie Gemeinderat Jost Arnold, Abteilungsvorstand Planung / Bau, erläutert: «Die Eingabe für den Baustelleninstallationsplatz und die Zufahrt wird voraussichtlich noch vor der Urnenabstimmung eingereicht, die definitive Baueingabe soll unmittelbar in der Woche nach der Abstimmung erfolgen.» Dank des koordinierten Vorgehens kann die Dreifachturnhalle bereits im Sommer 2023 bezogen werden.

Für die Schule, Vereinstrainings und regionale Wettkämpfe

Die neue Dreifachturnhalle Sternmatt 2 wird auf der jetzigen Spiel- und Fussballwiese vis-à-vis der Aula Sternmatt 2 gebaut. Der Baukörper wird zur Hälfte in den Boden versenkt und gliedert sich dank der transparenten Bauweise optimal in das bestehende Ensemble des Schulareals Sternmatt 2 und in die grüne Lunge zwischen Baar und Inwil ein. Die Halle entspricht den Anforderungen des Bundesamts für Sport, erfüllt die verschiedenen Bedürfnisse und dient sowohl für den Turnunterricht an den Schulen und im Kindergarten als auch für Trainings der Vereine. Eine Zuschauertribüne sowie ein Foyer mit Gastro-Infrastruktur ermöglichen die Durchführung von regionalen Wettkämpfen und Heimturnieren.