Baar Ebeler Fasnacht 2022 findet mit Einschränkungen statt Das Coronavirus scheint kein Freund der Fasnacht zu sein. Dennoch will die Zunft ihren Mitgliedern und allen Fasnachtsfreudigen ein – allerdings eingeschränktes – Programm anbieten.

Die traditionell am 7. Dezember stattfindende Zunftversammlung musste abgesagt werden, da sich bei den geltenden Restriktionen zu wenig Mitglieder für die Teilnahme angemeldet hatten. Der Vorstand informierte deshalb die Zunft schriftlich über das vorgesehene Programm.

Marcel I. Twerenbold bleibt vorderhand Zunftmeister

Eine Inthronisation des neuen Zunftmeisters oder der neuen Zunftmeisterin wird es nicht geben. Das Amt des Fröschenoberhauptes beinhaltet viele Auftritte beim Kindergarten, der Zuwebe, am Pensioniertenhöck, bei Bällen und Anlässen befreundeter Organisationen. Höhepunkte bilden die Teilnahme an verschiedenen Fasnachtsumzügen, vor allem auch in alt fry Baar. Gar manches musste gestrichen werden. Für einen Zunftmeister bleiben daher sehr wenig Möglichkeiten, zusammen mit seinem Hofstaat die Fasnacht zu geniessen. Deshalb haben sich Vorstand und Kandidat entschlossen, für die Fasnacht 2022 keinen Zunftmeister zu küren. Marcel I. Twerenbold bleibt daher ein weiteres Jahr als «eingefrorener Zunftmeister» im Amt, da auch keine Exthronisation in würdigem Rahmen möglich ist.

Der Button mit dem Zunftmeisterzepter als Plakette 2022 macht aus allen Käufern «kleine Zunftmeister». Bild: Ernst Bürge

Etwas fasnächtliche Stimmung ist im Quartier Inwil dennoch vorgesehen. Die fröschlichen Flaggen werden den Ebel wiederum an die fünfte Jahreszeit erinnern. Die Plakette 2022 kann ab Januar 2022 bei dem Bäckerei-Dorfcafé Inwil oder beim Büro Franz Twerenbold AG, Altgasse erworben werden.

Im Rahmen des Jubiläums «50 Jahre Kirche St.Thomas» sind am Sonntag, 20. Februar 2022, alle zu einem fasnächtlichen Gottesdienst in der Inwiler Kirche eingeladen. Die Fröschenzunft Ebel wird ebenfalls vertreten sein und schenkt den Apéro aus.

Der Fröschenball 2022 wird die Baarer Fasnachtstage am Freitagabend eröffnen. Erstmals treffen sich alle Fasnachtsfreudigen im Gemeindesaal Baar, um bei Musik und Tanz die närrische Zeit zu starten. Der von Fasnachtsgesellschaft, Faschall und Fröschenzunft Ebel gemeinsam gestaltete Fasnachtswein (rot und weiss) trägt sicher zur guten Stimmung bei.

Die Zunft hofft sehr, die geplanten Anlässe unter Beachtung der Vorgaben des BAG und des Kantons Zug durchführen zu können und dankt allen für ihr Verständnis.