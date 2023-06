Am Donnerstagmittag touchierten sich zwei Jets der Patrouille Suisse während des Trainings für die Flugshow, welche am Freitag am Jodlerfest in Zug hätte stattfinden sollen. Eine Nase eines Jets fiel dabei auf ein Baarer Betriebsgelände. Ein Augenzeuge hat den Zwischenfall gefilmt und erzählt.