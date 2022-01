Baar Fazit nach einem Jahr: Tempo-30-Zonen wirken Seit August 2020 gilt zwischen dem Oberdorf und dem Quartier Rote Trotte in Baar Tempo 30. Ein Prüfbericht bestätigt nun die Wirksamkeit der Geschwindigkeitsreduktion. An einer Stelle wird im Frühling eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme umgesetzt.

Die neue Tempo-30-Zone im Gebiet Oberdorf, Leihgasse und dem Quartier Rote Trotte funktioniert, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung berichtet. So laute das Resultat des Prüfberichts des unabhängigen Verkehrsplaners Teamverkehr Zug ein Jahr nach der Einführung der Temporeduktion. Die verkehrsberuhigte Zone sei damals auf Wunsch von Anwohnerinnen und Anwohnern eingeführt worden.

Zari Dzaferi, Gemeinderat Baar, Sicherheit/Werkdienst. Bild: PD/Pirmin Ulrich

«Der Zielwert wurde unterschritten», freut sich Gemeinderat Zari Dzaferi. Messungen auf der Leihgasse, der Strasse mit der längsten geraden Strecke in diesem Gebiet, hätten ergeben, dass 85 Prozent der Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von unter 37 Kilometern pro Stunde einhalten würden. «Der Grenzwert liegt bei 38 Stundenkilometern.» Das bedeute nun, dass grundsätzlich keine zusätzlichen baulichen Massnahmen zur Verkehrsberuhigung erforderlich seien.

Fussgängerquerung erhöht die Sicherheit

Dennoch will die Gemeinde im Frühling dieses Jahres bei der Einmündung der Chriesimatt in die Leihgasse eine Fussgängerquerung in Form einer leichten Rampe mit beidseitig aufgespritztem Schachbrettmuster erstellen. «Damit wird deutlich gemacht, dass an besagter Stelle die Strasse von Passanten – insbesondere von Schulkindern – überquert wird», schreibt dazu die Gemeinde. «Die Überfahrt wird auf demselben Niveau liegen wie das Trottoir. Das wird auch Rollstuhlfahrenden sowie Seniorinnen und Senioren mit Rollatoren eine leichtere Strassenquerung ermöglichen», ergänzt Dzaferi.

Bei der Einmündung der Chriesimatt in die Leihgasse soll im Frühling eine Fussgängerquerung in Form einer leichten Rampe mit Schachbrettmuster entstehen. Bild: PD

Der Verkehrsfluss werde durch diese Massnahme nur marginal gebremst, die Sicherheit für den Langsamverkehr aber nochmals deutlich erhöht. «Die Balance zu halten zwischen den verschiedenen Interessen, ist uns sehr wichtig», betont Dzaferi. Flüssiger Verkehr sei sowohl aus sicherheitstechnischer als auch aus ökologischer Sicht sinnvoll und reduziere die Lärmbelastung für die Anwohnenden.

Flächendeckende Tempo-30-Zone

«Was wir ebenfalls zu vermeiden versuchen, ist ein Flickenteppich aus ständig wechselnden Tempozonen», so der Baarer Gemeinderat. Das sei verwirrend für die Autofahrer und ein ökologischer Unsinn. «Flächendeckende Tempo-30-Zonen sind zielführender und klarer für alle Verkehrsteilnehmenden.»

Dies gelte insbesondere für Quartierstrassen. «Derzeit liegen fünf Anfragen für verkehrsberuhigte Zonen vor», so die Gemeinde. Anwohnerinnen und Anwohner der Landhausstrasse, der Altgasse, der Weinbergstrasse, der Weinberghöhe und des Hofs Himmelrich würden die Einführung von Tempo-30-Zonen fordern. «Diese Wünsche sind ins Kommunale Gesamtverkehrskonzept KGVK eingeflossen, das wiederum ein Bestandteil der aktuell laufenden Ortsplanungsrevision ist.» Bereits im März 2022 soll das KGVK abgeschlossen und vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Langwieriger Prozess bis zur Tempo-30-Zone

«Wir müssen von Fall zu Fall untersuchen, wie wir mit den Begehrlichkeiten der Bevölkerung umgehen. Dies ist eine fachliche und politische Diskussion, bei der es gilt, die verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen», erläutert Dzaferi. Nachdem Erstgespräche mit den Anwohnenden geführt worden seien, müssten fachliche Untersuchungen vorgenommen werden. «Wenn das obligatorische Verkehrsgutachten ausweist, dass in den untersuchten Gebieten eine Temporeduktion zweckmässig, wirksam und verhältnismässig ist, verfolgen wir die Umsetzung weiter.» Bis eine Tempo-30-Zone endgültig realisiert sei, dauere es allerdings mehrere Jahre.

Auch die künftige Nutzung der Ägeristrasse, die seit der Eröffnung der Tangente von einer Kantons- in eine Gemeindestrasse umgewandelt wurde, werde im Rahmen des KGVK bestimmt, informiert Zari Dzaferi. Eine Verkehrsberuhigung des Dorfzentrums durch die Eröffnung der Tangente sei bereits heute subjektiv spürbar. «Vor allem die Marktgasse scheint während des Feierabendverkehrs weniger stark befahren zu sein.» Genauere Untersuchungen würden auch diesbezüglich noch folgen.