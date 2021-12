Baar FDP nominiert die Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen 2022 Mit einem breiten Kandidatenfeld steigt die Partei im nächsten Jahr in die Wahlen. Im Gemeinderat kommt es zu einem Wechsel.

Die Gesamterneuerungswahlen im Kanton Zug finden am 2. Oktober 2022 statt. Nebst dem Regierungsrat werden die Mitglieder für den Kantonsrat sowie Gemeinderat gewählt. An ihrer Parteiversammlung hat die FDP ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. «Unsere Nominierten bringen alle einen überzeugenden Leistungsausweis mit. Sie stehen für liberale und freisinnige Werte ein und werden eine gradlinige Sach- und Ursachenpolitik betreiben», wird Parteipräsident Michael Arnold in einer Mitteilung der Partei zitiert.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP Baar (von links): Jan Blattmann, Urs Andermatt, Sonja Zeberg, Mark Gustafson, Jessica Walter, Fabienne Hotz, Daniel Binzegger und Michael Arnold. Bild: PD

Für den Gemeinderat stellt sich die bisherige Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Als Ersatz für den langjährigen Gemeinderat und Bauchef Jost Arnold nominiert die Partei Mark Gustafson. Der 42-jährige zweifache Familienvater ist ausgebildet als lic. oec. publ. und beweist seine Führungsstärke als Geschäftsleitungsmitglied eines Technologieunternehmens in Zug und als Major im Gst. Er ist zudem Mitglied der RGPK der Gemeinde Baar.

Kantonsrat: Die beiden Bisherigen treten wieder an

Für die Kantonsratswahl tritt die Partei mit den beiden bisherigen und bewährten Kandidaten Michael Arnold und Urs Andermatt an, welche sich beide für eine weitere Legislatur zur Verfügung stellen. Arnold ist zudem Fraktionschef im Kantonsrat. «Mit Jessica Walter, Rechtsanwältin und ehemalige Staatsanwältin im Kanton Aargau, Fabienne Hotz, eine Urbaarerin und ausgebildete Grafikerin mit Berufsmatur, Daniel Binzegger als Unternehmensleiter eines grösseren KMU und Jan Blattmann, Steuerexperte bei einer internationalen Unternehmung, werden wir mit einer breit abgestützten und diversifizierten Liste in den Wahlkampf steigen. Sie alle zeichnet aus, dass sie sich aus Liebe zu Baar politisch engagieren möchten», so Philipp Hofmann, Wahlkampfleiter der FDP Baar. Ihre politischen Schwerpunkte sieht die Partei weiterhin in den Handlungsfeldern gesunde Finanzen, einer weitsichtigen und modernen Raumplanung sowie für eine erstklassigen Bildung und in der Stärkung des lokalen Gewerbes. (haz)