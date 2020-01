Baar: Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch In einem Mehrfamilienhaus in Inwil haben Anwohner Gasgeruch festgestellt. 20 Personen wurden vorsorglich evakuiert.

Am Sonntagabend roch es in einem Baarer Mehrfamilienhaus nach Gas. Bild: Zuger Polizei

(vv/pd) Am Sonntagabend, kurz vor 18:15 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses «Am Rainbach» in Inwil (Gemeinde Baar), dass es in der Liegenschaft komisch rieche, wie die Zuger Polizei mitteilt. Durch die ausgerückten Spezialisten konnte kurze Zeit später festgestellt werden, dass es sich um austretendes Gas handelt, welches aus einem Kellerabteil ins Treppenhaus gelangte.

20 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden laut Polizei in der Folge vorsorglich evakuiert und vom Rettungsdienst Zug auf gesundheitliche Beeinträchtigungen untersucht. Zwei Personen wurden im Anschluss daran zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Beide konnten das Spital wenig später jedoch wieder verlassen.

Die genaue Ursache für den Gasaustritt stehe noch nicht fest und werde durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Im Vordergrund steht jedoch eine technische Ursache beim Laden von Auto- und Motorradbatterien. Nachdem die Feuerwehr die Liegenschaft entlüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz standen rund 30 Angehörige der Feuerwehr Baar und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.