Gemeinderätin Sylvia Binzegger tritt nicht mehr zur Wahl an

Gemeindepräsident Walter Lipp und Gemeinderat Pirmin Andermatt (beide Mitte) stellen sich an den Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober zur Wiederwahl. Den Sitz von Sylvia Binzegger will die Mitte verteidigen.