Der TTC Baar gewinnt das Derby gegen Rapid Luzern II deutlich

Der TTC Baar in Bestbesetzung mit Ding Yi (A20), Wadim Hurlebaus (B15) und Rolf Nölkes (B12) hat den jungen Luzernen in der NLC ihre Limiten aufgezeigt und revanchierte sich für die Vorrundenniederlage. Dank des 8:2-Siegs schnuppert Baar gar am Gruppensieg.