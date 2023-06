Baar Grillabend endet in Fiasko: Gasgrill geht in Flammen auf Am Montagabend stand in Baar ein Gasgrill in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an der Hausfassade und den Gartenmöbeln ist aber gross.

Was wohl ein gemütlicher Grillabend hätte werden sollen, endete in einem Fiasko: Der Gasgrill ging in Flammen auf, Gartenmöbel und Hausfassade wurden stark beschädigt. Zum Brand kam es auf einem Gartensitzplatz eines Mehrfamilienhauses an der Deinikonerstrasse in Baar, wie die Zuger Polizei mitteilt. Die Angehörigen der Feuerwehr hätten umgehend mit den Löscharbeiten begonnen und das Feuer schliesslich löschen können.

Fassade und Möbel wurden stark beschädigt. Bild: Zuger Polizei

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs haben sich laut Polizei zwei Personen im Alter von 28 Jahren in der betroffenen Wohnung befunden. Die beiden konnten die Liegenschaft selbstständig verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch untersucht, beide blieben unverletzt.

Der Sachschaden ist erheblich, könne aber noch nicht genau beziffert werden, so die Zuger Polizei weiter. Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst abgeklärt. Während der Löscharbeiten musste die Deinikonerstrasse gesperrt werden. (tos)