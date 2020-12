Schule Baar hat einen neuen Schulrektor gewählt In einem breit abgestützten Rekrutierungsprozess, der von einem neunköpfigen Gremium begleitet wurde, konnte die Einwohnergemeinde Baar mit Paul Stalder einen erfahrenen Rektor und Pädagogen als Nachfolger für Urban Bossard gewinnen.

Der neue Rektor Paul Stalder. Bild: PD

Paul Stalder leitet seit dem Jahr 2006 die Gemeindeschule Schwyz und ist Abteilungsleiter Bildung der Gemeinde Schwyz. Der 53-Jährige ist ausgebildeter Primarlehrer, besitzt das Lehrerpatent für Sekundarschulen und hat die Schulleiterausbildung absolviert sowie den Master of Advanced Studies in Schulmanagement erworben.

Paul Stalder lebt mit seiner Familie in Goldau. Er wird die Stelle als Rektor der Schulen Baar am 1.August 2021 antreten. Bis dahin erfolgt die sorgfältige Einarbeitung. Als neuer Rektor der Schulen Baar wird Paul Stalder auch Einsitz in der Geschäftsleitung, dem operativen Führungsgremium der Einwohnergemeinde Baar, nehmen.

Der Gemeinderat Baar ist überzeugt, mit Paul Stalder die richtige Person für diese Herausforderungen gefunden zu haben. Er wird die Entwicklung der Schulen Baar mit derselben Weitsicht und Sorgfalt wie sein Vorgänger vorantreiben. Der Gemeinderat wünscht Paul Stalder viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit. Das engagierte und innovative Wirken von Rektor Urban Bossard während 29 Jahre wird der Gemeinderat im Juli 2021 würdigen.