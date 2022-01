Baar Im Repair Café zeigt sich: Nachhaltigkeit ist für viele Normalität Zum zweiten Mal haben bei den bereits Zuger Tradition gewordenen Repair Cafés Schülerinnen und Schüler der International School of Zug and Luzern aktiv mitgewirkt.

Der Reparateur Paul Udvari (links) nimmt den defekten Diaprojektor von Josef Fähndrich entgegen, beobachtet von Amanda Reimer. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 29. Januar 2022)

Im Juni 2018 wurde der Verein «Repair Café Zug» ins Leben gerufen, und inzwischen haben die Gemeinden Zug, Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen und Ägeri eigene Standorte und Organisationsbeauftragte für die Abhaltung der beliebt gewordenen Reparaturtage.

Dass das Motto «Flicke. Teile. Sorg ha.» vielen Menschen ein Bedürfnis geworden ist, bewies auch der vergangene Samstagmorgen, als sich auf dem grossen Tisch mitten im ­Gemeindesaal Baar die herbei­gebrachten Gegenstände zu häufen begannen: Toaster, Mixer, Racletteöfen, Nähmaschinen, Radios, Hifi-Türme; aber auch Stühle, alte Uhren und Kleidungsstücke. Darum herum sassen an verschiedenen Arbeitstischen die Fachmänner und -frauen für Mechanik, Elektronik, Elektro-Geräte, Allerlei und Textilien. Mittlerweile bilden sie einen eingespielten «Pool», auf den die Repair Cafés zurückgreifen können.

Das Repair Café im Baarer Gemeindesaal stiess auf grosse Nachfrage. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 29. Januar 2022)

Reparatur-Team aus verschiedenen Gemeinden

Da ist die pensionierte Textilfachfrau Jeannette Nyffeler, die mit Nadel und Faden gerade eine Hose säumt: «An vorderster Stelle steht bei mir das Flicken von Reissverschlüssen. Ich bin zum ersten Mal in Baar dabei. Als Zugerin mache ich sonst vor allem am Standort Fablab mit.» Nicht alle Reparierenden sind jedoch Profis. Der Menzinger Repair-Café-Organisator Raimondo Coloru arbeitet eigentlich bei einer Bank, aber er hat, wie er verschmitzt sagt, «statt eines grünen Daumens vielleicht so was wie einen goldenen Schraubendreher»: Er flickt «Allerlei» mit Geschick und ansteckender Freude.

Martin Robbins flickt einen Rasenmäher. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 29. Januar 2022)

Andauernd laufen junge Frauen mit Kaffeetassen herum und bedienen die Flick-Equipe. Im Foyer haben sie einen Stand mit unzähligen Kuchen, Gebäcken und Getränken aufgebaut und blicken mit neugierigen, offenen Augen über ihren Masken auf die herbeigeströmten Besucher und Besucherinnen. Es sind Schülerinnen der International School of Zug and Luzern (ISZL), die bereits zum zweiten Mal das Repair Café mitorganisieren. Die Initiative ging von ihrer Lehrerin, der britischen Botanikerin Zoe Badcock aus, die an der ISZL «Environment Systems and Society» (Umweltsysteme und Gesellschaft) unterrichtet – eines der Wahlfächer, in denen die Studierenden ihr Abschlussdiplom machen können. Die leitenden Motive für die Teil­nahme waren für sie die Integration der englischsprachigen Expats-Jugendlichen in die lokale Gesellschaft und die Möglichkeit, aktiv einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Amanda Reimer bringt Kaffee und Kuchen. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 29. Januar 2022)

«Socializing» (mit Menschen umgehen) und «Sustainability» (Nachhaltigkeit) sind die Antriebe der 18-jährigen Ellie Blue Burkard und der 17-jährigen Caroline Dittrich, beim Repair Café mitzumachen. Sie gehen beide in die zwölfte Klasse und sind punkto Nachhaltigkeit hoch engagiert. Mit Feuer berichten sie, wie wichtig dieses Thema in ihrer Schule sei, dass auch eigene Projekte wie Recycling, Kompostierung, Gartenbau et cetera von den Lehr­personen unterstützt würden. Sie wollen nicht nur reden, nicht nur demonstrieren, sondern wirklich verändern – Vorbild und Multiplikatoren sein: «Was ich hier lerne, trage ich überallhin mit und stecke andere Menschen damit an», sagt Ellie Blue Burkard. Sie träumt von einem Permakultur-Bauernhof.

Wer nicht reparieren kann, kann anders helfen

Caroline Dittrich möchte Wirtschaft studieren und zu deren nachhaltigen Veränderung beitragen. Beide bezeichnen sich als «grateful», als dankbar für das global vernetzte Wissen samt Praxis, das ihnen die Schule vermittelt. «Für uns ist Nachhaltigkeit das Normale. Wir sprechen täglich davon und versuchen, sie in die Tat umzusetzen.» Am Repair Café wollen sie auch weiterhin mitmachen: «Wir können nicht flicken, dafür aber backen und uns um das leibliche Wohl der Reparierenden und Gäste kümmern.»