Baar Kinder entdecken spielerisch Kultur Am Samstag, 14. Mai, findet rund um das Schulhaus Dorfmatt der Kinderkulturtag statt. Von 10 bis 16 Uhr steht ein vielfältiges Angebot bereit.

Am Kinderkulturtag 2022 wartet ein breites Programm auf Kinder von der 1. bis zur 6. Primarklasse. Illustration: Brigitt Andermatt, Baar

Tanz, Musik, Malen, Literatur und Theater: So vielfältig wie der Kulturbereich ist, so breit ist auch das Programm des Kinderkulturtags. Am Samstag, 14. Mai 2022, sind Kinder von der 1. bis zur 6. Primarklasse eingeladen, rund um das Schulhaus Dorfmatt das breite kulturelle Angebot der Gemeinde und des Kantons kennenzulernen, zu erleben und selber auszutesten. Das geht aus einer Mitteilung der Einwohnergemeinde Baar hervor.

Von 10 bis 16 Uhr können Kinder, die Freude am Malen und Bauen haben, Musik und Tanz mögen oder gerne lesen, sich aktiv damit auseinandersetzen.

Diverses kennen lernen und ausprobieren

Die Kinder erhalten Einblick in die Arbeit mit Lehm, formen Zeitungspapier mit ihrer Phantasie, erforschen einen Stromkreis auf Papier und schnuppern Bühnenluft. Sie lernen unterschiedliche Tanzstile kennen, stempeln mit verschiedenen Formen ein Bild, sehen, wie ein Kunstwerk mit einer Sprühdose entsteht oder wie ein Hindernis überwunden werden kann.

Angebote ohne Anmeldung Detektivwerkstatt: 10.00–16.00 Uhr

Farben für dein Gesicht: 10.00–12.00 und 13.00–15.00 Uhr

Ein Souvenir für dich: 10.00–16.00 Uhr

Zeit für Bücher: 10.00–16.00 Uhr

Spielerische Entdeckungstour: 10.00–16.00 Uhr

Papierige Phantasieobjekte: 10.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr

Die Kinder sind dazu eingeladen, Detektiv zu werden, neue Spiele auszuprobieren oder sich in die Welt der Bücher entführen zu lassen. Mit bunter Farbe im Gesicht macht es gleich viel mehr Spass, einer faszinierenden Geschichte in einer anderen Sprache zu lauschen. Und warum nicht am Schluss einen persönlichen Anhänger nach Hause nehmen? Ein buntes Kulturprogramm erwartet Gross und Klein.

Workshops mit Anmeldung

Während des ganzen Tages können verschiedene Angebote nach einer kurzen Einführung frei besucht werden. Für die Workshops ist eine Einschreibung am Infostand 15 Minuten vor Kursbeginn erforderlich. Die Platzzahl ist beschränkt, teilweise gilt eine Altersbeschränkung. Alle Angebote sind kostenlos. Für den Hunger und Durst zwischendurch steht während des gesamten Tags ein vielfältiges kulinarisches Angebot bereit.

Bei trockenem Wetter findet der Kinderkulturtag im Innenhof der Schule Dorfmatt statt. Bei Regen wird das Programm gemäss Mitteilung im Schulhaus und im Musikschulhaus durchgeführt. Der Infostand vor Ort gibt Auskunft über den jeweiligen Standort der verschiedenen Angebote, die Einschreibung und die Altersbeschränkungen.

Der Kinderkulturtag wird abwechselnd mit dem Jugendkulturtag von den Fachstellen Kind und Jugend sowie Kultur der Einwohnergemeinde Baar organisiert. Dank der Zusammenarbeit mit verschiedenen weiteren Institutionen erwartet die Kinder ein vielfältiges und spannendes Programm. (haz)