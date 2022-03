Baar Kinderschützer Thomas Werner gibt Einblick in seine Arbeit – und berichtet von happigen Fällen Missbrauch, Vernachlässigung: Kriminalpolizist Thomas Werner sprach im Rahmen des Donschtig-Träff über seine Arbeit als Kinderschützer bei der Stadtpolizei Zürich. «Solche Fälle hängen einem nach», sagte er dem Publikum.

Thomas Werner referierte in der Rathus-Schüür. Bild: Kilian Küttel (Baar, 17. März 2022)

Es dauert nicht lange, bis ein Raunen durch das Publikum geht. Einige der 13 Männer und Frauen an den vier Tischen schnappen hörbar nach Luft, andere schütteln den Kopf, als auf der Leinwand vor ihnen das Bild zweier Kinder erscheint, die über und über mit Wunden bedeckt sind. «Haben Leute, die so etwas tun, denn kein Gewissen?», fragt eine Frau. «Tief in ihrem Innern wahrscheinlich schon. Aber häufig geben sie es nicht zu», lautet die Antwort.

Sie kommt von Thomas Werner; im Kanton Zug in erster Linie bekannt als Präsident der kantonalen SVP und Kantonsrat für Unterägeri, an diesem Donnerstagvormittag aber unterwegs in anderer Mission: Er spricht in seiner Funktion als Leiter der Fachgruppe Kinderschutz bei der Stadtpolizei Zürich – und bringt den Interessierten seine Arbeit näher, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe Donschtig-Träff in die Baarer Rathus-Schüür gekommen sind.

Vernachlässigung, Verzweiflung, Verhaftung

Erstmals trat Werner im Kanton Zug öffentlich als Polizist auf, nachdem ihn Ende letzten Jahres ein Beitrag des Schweizer Fernsehens zum Thema rituelle Gewalt an Kindern in ein schiefes Licht gerückt hatte. Daraufhin mussten Werner und seine Arbeitgeberin einiges an Kritik hinnehmen – und distanzierten sich von einem Film des umstrittenen Vereins Cara, in dem Werner aufgetreten war, wie auch vom Verein selber.

Doch das scheint in weiter Ferne – und war in der Rathus-Schüür ohnehin kein Thema. Etwas über anderthalb Stunden referierte Werner und beantwortete die zahlreichen Fragen aus dem Plenum.

Denn das Thema beschäftigte. Kunststück; wer bleibt schon ungerührt, wenn Werner Bilder von vermüllten Wohnungen zeigt, aus denen die Behörden vernachlässigte Kinder holen mussten? Wenn er erzählt, wie eine verzweifelte Mutter gedroht hat, ihr Kind aus dem Fenster fallen zu lassen? Oder wenn er den Fall schildert, wie die Polizei in einem Auto diverses Sexspielzeug fand, nachdem sich Ermittler im Namen eines Elfjährigen mit dem Fahrzeughalter zu einem Treffen verabredet hatten?

Solche Fälle würden ihn und sein Team sehr motivieren, sagte Werner:

«Denn hier konnten wir mit unserer Präventionsarbeit dafür sorgen, dass ein geplanter Missbrauch nicht stattgefunden hat.»

Doch nicht immer können die zwölf Ermittlerinnen und Ermittler der Fachgruppe Kinderschutz solche Erfolge feiern. Häufig sei es enorm schwierig, den Beweis zu erbringen, dass die Hinweise der Polizei stimmten, sagt Werner. Vor allem, wenn Kinder nicht darüber sprechen wollten, was zu Hause passiert sei.

Werners Rat: Kinder sollen ernst genommen werden

«Wir hatten einen Fall von zwei Mädchen, die von der Mutter schwer misshandelt wurden», so Werner. Bei der Befragung hätten aber beide unabhängig voneinander gesagt, zu Hause sei alles in bester Ordnung, die Mutter sei wie eine Freundin. «Als sie sich auf dem Gang gesehen haben, fragte dann plötzlich eine die andere, ob sie ‹es› gesagt habe.»

Erst dann hätten sich die beiden Mädchen entschlossen, auszusagen – aber nur unter der Bedingung, gemeinsam mit der Polizei sprechen zu können. «Dabei merkten wir, dass sie Todesangst vor der Mutter hatten. Und sie erzählten, dass sie mehrmals zuvor versucht hatten, auf sich aufmerksam zu machen. Nur hat damals niemand etwas unternommen.» Das sei einer der krassesten Fälle gewesen, die er je erlebt habe: «Natürlich hängen einem solche Fälle nach», so Werner.

Damit es möglichst nicht so weit kommt, lautete Werners Rat, Kinder ernst zu nehmen, wenn sie etwas erzählen, das in die Richtung eines Missbrauchs deutet: «Geraten Sie aber nicht in Panik, bleiben Sie ruhig, hören Sie zu und überlegen Sie sich, welche Hebel Sie in Bewegung setzen können.»