Baar Korporationsversammlung der Korporation Baar-Dorf genehmigt alle Anträge Rund 40 Prozent der Korporationsstimmberechtigten genehmigten an der Versammlung die Jahresrechnung mit einem Gewinn von rund 270’000 Franken.

Präsident Walter W. Andermatt konnte den zahlreich erschienenen Korporationsbürgerinnen und -bürgern erneut einen erfreulichen Jahresabschluss präsentieren. Die Rechnung 2021 schliesst laut Mitteilung der Korporation Baar-Dorf mit einem Plus von knapp 300’000 Franken ab. Der Aufwand beläuft sich auf 12,4 Millionen Franken, der Ertrag auf 12,7 Millionen Franken.

Die Betriebszweige Wasserversorgung, Liegenschaften und Allmend trugen zum erfolgreichen Ergebnis bei. Die Stimmberechtigten genehmigten einstimmig die Rechnung 2021 und das Budget für das laufende Jahr 2022. Ebenfalls einstimmig und diskussionslos wurde die Schlussabrechnung für den Planungskredit zur Wohnüberbauung Vogelwinkel gutgeheissen.

Wasserversorgung erfolgreich rezertifiziert

Anlässlich der kürzlich durchgeführten Rezertifizierung hat die Wasserversorgung wiederum das Qualitätszertifikat des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) erhalten. Als schweizweit eine der ersten Wasserversorgungen hat die Korporation ihr Wasserqualitätssystem auf die neue Basis der Branchenrichtlinien für «Gute Verfahrenspraxis» umgestellt.

Dank der effizienten Betriebsführung und strikten Einhaltung der Vorgaben des Qualitätssystems wurde die Zertifizierung erneut um 5 Jahre verlängert.

Wie bereits in den letzten Jahren ist der Forstbetrieb mit dem Problem der Eschenwelke besonders stark beschäftigt. In der Schweiz leidet die Esche akut an einer Krankheit: dem Eschentriebsterben. Der Erreger, ein sehr aggressiver Pilz, wurde in den 1990er-Jahren mit Pflanzen aus Asien importiert. Rund 500 Kubikmeter Eschen mussten diesen Winter im Baarer Wald gefällt werden.

Forstwart Stefan Künzle bei der Arbeit. Bild: Andreas Busslinger/PD

Start Bauprojekt Vogelwinkel

Der Korporationsrat freut sich, dass die Bauarbeiten für die Wohnüberbauung Vogelwinkel Anfang Jahr gestartet werden konnten. Im Quartier Burgmatt/Himmelrich entstehen in vier Gebäudekomplexen 106 Mietwohnungen. Die grosszügigen und familienfreundlichen Wohnungen sollen in rund drei Jahren bezugsbereit sein. (haz)