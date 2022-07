Baar Kurioser Unfall in Allenwinden: Auto und Motorrad verunfallen auf gleicher Strecke Bei einem Unfall in Baar haben sich ein Auto- und ein Motorradlenker verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Motorrad kam im Wiesland zum Stillstand und das Auto krachte gegen eine Kapelle (im Hintergrund). Bild: Zuger Polizei

Ein Autolenker fuhr am Dienstagabend bergwärts in Richtung Dorf während ein Motorradfahrer von Allenwinden in Richtung Neuägeri unterwegs war. Nach der Bushaltestelle St. Meinrad verunfallten aus noch ungeklärten Gründen beide, teilt die Zuger Polizei am Mittwoch mit.

Das Motorrad kam im Wiesland zum Stillstand und das Auto prallte gegen die Kapelle St. Meinrad. Während der 20-jährige Zweiradlenker erheblich verletzt wurde, erlitt der 25-jährige Autofahrer nur leichte Verletzungen. Die beiden Männer wurden ins Spital überführt.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Der Pikett-Staatsanwalt hat bei beiden Lenkern eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Zudem wurden die Fahrzeuge sichergestellt.

Die Dorfstrasse musste zwischen dem Zentrum Allenwinden und Schmittli für mehrere Stunden gesperrt werden. Für die Spurensicherung standen Mitarbeitende der Zuger Verkehrspolizei sowie des Kriminaltechnischen Dienstes im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich, die die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner vermassen. (zfo)