Baar Lüpfige Volksmusik in Fülle am 14. Eidgenössischen Jungmusikantentreffen In Baar fand sich eine grosse Schar an Nachwuchstalenten ein. Das freie Bühnenspiel und die Wettvorträge sorgten für top Laune.

Alle vier Jahre wird das Eidgenössische Jungmusikantentreffen durchgeführt. Dabei treten über 400 Jungmusikantinnen und Jungmusikanten bis zum 22. Altersjahr vor einem grossen Publikum auf und werden von Fachexperten bewertet. Das beliebte Treffen wurde im Jahre 1978 auf Initiative von Edgar Fried, Präsident des Verbandes Schweizer Volksmusik (VSV) Kanton Zug, ins Leben gerufen. Der VSV unterstützt den Anlass und die Jungmusikanten dabei in verschiedenen Funktionen.

Das 14. Eidgenössische Jungmusikantentreffen vom Samstag, 26. März, fand in der Waldmannhalle in Baar Statt. Eine grosse Zahl an unterschiedlichen Formationen, bestehend aus talentiertem Volksmusik-Nachwuchs, spielte den ganzen Tag auf – zur Freude der Jury und ganz besonders des zahlreichen Publikums. In der Folge eine Auswahl an Bildimpressionen aus der Waldmannhalle. (fae)

Das Akkordeonduo Buol-Marchon aus Unterägeri. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Diese Jungmannschaft legt sichtlich Wert auf Tradition. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Die drei vom «Ybriger Blitz» aus Oberiberg SZ. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Hinter der Bühne: Zwei Moderatorinnen bereiten die Ansage für eine weitere Nummer vor. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Frohen Mutes voran: Diese Nachwuchstalente freuen sich auf ihren Auftritt. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Viele Volksmusikbegeisterte haben den Weg in die Waldmannhalle gefunden. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Die fachkundige Jury beim Bewerten. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Das «Echo vom Arni» aus Giswil OW beim Auftritt. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Fürs leibliche Wohl war rundum gesorgt. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)

Aufmerksames Publikum. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. März 2022)