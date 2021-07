Leserbrief Baar macht vorwärts – was macht Unterägeri? «Baar strebt eine aktive Rolle an», Ausgabe vom 29. Juni

Das grösste Strassenbauprojekt des Kantons Zug, die Tangente Zug/Baar, konnte endlich nach 20-jähriger Planung dem Verkehr übergeben werden. Die Tangente verflüssigt den Verkehr, entlastet den Ortskern Baar, und bringt den Berg näher ans Tal. Noch näher ans Tal rücken die Berggemeinden Ober- und Unterägeri durch die neulich begonnenen Bauarbeiten zwischen Nidfuren und Schmidtli – als Individualverkehrsteilnehmer freut mich dies ausserordentlich.

Nur was geschieht eigentlich zwischen Schmidli und der Spinnerei Unterägeri respektive mit der Umfahrung des Dorfzentrums von Unterägeri? Antworten auf diese Frage finde ich im vom Gemeinderat Ober- und Unterägeri ausgearbeiteten Strategiepapier «Räumliches Bild Ägeri» keine. Gemäss Strategiepapier soll aber das Dorfleben attraktiver werden. Das Dorfzentrum und die Quartiere sollen sich entwickeln und attraktive Plätze und Strassen gefördert werden. Wer möchte dies nicht? Wie das Dorfleben bei einem Durchgangsverkehr von täglich mehr als 14000 Autos an Attraktivität gewinnt – beantwortet der Gemeinderat jedoch nicht. Ein Veloweg vom Schmidtli bis zur Spinnerei wird auch in nächster Zeit nicht gebaut. Der Umfahrungstunnel von Unterägeri kursiert seit mehr als 30Jahren in irgendwelchen Mobilitätskonzepten und bald wird es von der Prioritätenliste ganz verschwinden.

Der Gemeinderat und die Zuger Baudirektion haben es jetzt in der Hand, die Zukunft für das Ägerital nachhaltig zu gestalten – auf was warten diese Herren?

Manfred Heiler, Unterägeri