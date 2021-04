Baar Marco Kathriner ist neuer Präsident des Verbands der Zuger Gemeindeweibel Der Gemeindeweibel von Baar löst Alex Bieler ab, der den Verband in den letzten zwölf Jahren geleitet hat.

Alex Bieler (links) übergibt an Marco Kathriner. Bild: PD

(rh) Die Mitglieder des Verbands der Zuger Gemeindeweibel und deren Stellvertreter haben an der Generalversammlung 2021 einen neuen Präsidenten gewählt. Der neue Mann an der Verbandsspitze heisst Marco Kathriner (36) aus Baar. Er löst den bisherigen Präsidenten Alex Bieler ab, der das Amt in den letzten zwölf Jahren ausgeübt hat. Beide sind für das Weibelamt in Baar zuständig, das Amt des Präsidenten bleibt also weiterhin fest in Baarer Hand. Als Kassierin wurde Gaby Brandenberg, Weibelin aus Unterägeri, und als Aktuar Beat Luthiger, Weibel aus Hünenberg, bestätigt.

Die diesjährige Generalversammlung musste wegen Corona auf dem digitalen Weg in Form einer Online-Abstimmung durchgeführt werden, wie es in einer Mitteilung des Verbandes heisst. Erfreulicherweise hätten über 80 Prozent der Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen, so die Verbandsleitung. Da bereits die letztjährige GV wegen Corona ausfallen musste, wurde nun vom Vorstand dieser aussergewöhnliche Weg gewählt. Die geplante Weiterbildung zum Thema Mietrecht musste abgesagt werden. «Der Verband hofft, 2022 die Jahresversammlung wieder im üblichen Rahmen in einer Zuger Gemeinde abzuhalten.»

Die vielseitigen Aufgaben der Gemeindeweibel

Im Weibelverband des Kantons Zug sind alle Gemeindeweibel der elf Zuger Gemeinden, deren Stellvertreter sowie die Standesweibelin des Kantons Zug, Pascale Schriber, vertreten. Der Verband organisiert unter anderem Weiterbildungstage, an welchen die Weibelinnen und Weibel für ihr Amt geschult werden. Zu den Hauptaufgaben eines Gemeindeweibels gehören Wohnungsabnahmen, zu denen der Weibel im Auftrag einer Partei (Mieter oder Vermieter) aufgeboten wird, damit ein weibelamtliches Protokoll aufgenommen wird.

Ebenso nimmt der Weibel einfache Tatbestände auf und protokolliert diese. Dies jedoch ausschliesslich im zivilrechtlichen Bereich, zum Beispiel bei Differenzen zwischen Nachbarn, bei der Feststellung von defekten Warenlieferungen oder der Zustellung von Gerichtsurkunden. Der Weibel unterstützt die Polizei auch bei Exmissionen, bei einer gerichtlichen Ausweisung einer Mieterin oder eines Mieters aus einem Haus oder einer Wohnung. Daneben hat der Gemeindeweibel jedoch auch repräsentative Aufgaben: Er begleitet den Gemeinderat an Empfängen und öffentlichen Auftritten, dies jeweils im Ornat mit Hut und Stab. An der Gemeindeversammlung ist der Gemeindeweibel für die Auszählung der Stimmen verantwortlich, und auch bei den Wahlen und Abstimmungen arbeiten die Weibel als Amtspersonen mit.