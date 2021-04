Baar Masseurinnen waren illegal am Werk und wurden des Landes verwiesen Die Zuger Polizei hat kürzlich bei einer Betriebskontrolle zwei Frauen festgenommen.

(bier) Bei einer Aktion zur Bekämpfung der Schwarzarbeit haben Fahnder der Zuger Polizei laut einer Mitteilung am 20. April einen Massagesalon an der Dorfstrasse in Baar kontrolliert. In den Räumlichkeiten seien zwei Frauen angetroffen worden, die weder über eine gültige Arbeitsbewilligung noch über einen entsprechenden Aufenthaltstitel für die Schweiz verfügten. «Somit sind sie illegal einer Erwerbstätigkeit nachgegangen und wurden deshalb festgenommen», heisst es weiter.

Die 36- und 40-jährigen Thailänderinnen seien inzwischen wegen des Verstosses gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz bestraft worden. «Der Schnellrichter der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse. Das Amt für Migration des Kantons Zug hat die beiden Frauen aus der Schweiz weggewiesen.»

Auch die 52-jährige Arbeitgeberin sei angezeigt worden. Dies weil sie die Frauen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit nicht korrekt angemeldet hätte.