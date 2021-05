Baar Mehr Raum für Mittagstisch: Neubau kostet 4,5 Millionen Franken Über den Baukredit wird an der Gemeindeversammlung abgestimmt.

Das Schulhaus Sennweid. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 24. März 2020)

(vv) In der Schule Sennweid soll laut einer Mitteilung der Gemeinde ein Gebäude für die schulergänzende Betreuung erstellt werden. An der Gemeindeversammlung vom 15. Juni stimmen die Baarerinnen und Baarer über den Baukredit von rund 4,5 Millionen Franken ab. Die schulergänzende Betreuung (SEB) an den Schulen Baar sei ein Erfolgsmodell. Doch wegen der hohen Zahl an Anmeldungen für Mittagstisch, Morgen- und Nachmittagsbetreuung sind an verschiedenen SEB-Standorten die Platzverhältnisse prekär. Das gelte auch für die Primarschule Sennweid und deren Kindergärten, wo die SEB den nur 80 Quadratmeter grossen Aufenthaltsraum der Oberstufenschule Sennweid für ihre Angebote nutzt. Dieses Provisorium ist auf längere Sicht nicht tragbar, zudem soll der Raum wieder den Oberstufenschülerinnen und -schülern zur Verfügung stehen.

Ein neues Gebäude für die SEB dränge sich gemäss Mitteilungen auch angesichts der Prognosen für die nächsten Jahre aus. Im Einzugsgebiet der Primarschule Sennweid werden unter anderem auf dem Obermühle-Areal sowie in der ehemaligen Spinnerei weit mehr als 300 Wohnungen realisiert. Es ist absehbar, dass die Schülerzahlen weiter steigen werden. Deshalb hat die Gemeinde in der Sennweid bereits ein Schulprovisorium in Holzmodulbauweise erstellt, welches den Flächenbedarf der Schule befristet stillt. «Nun wollen wir mit dem Neubau genügend Kapazitäten für die schulergänzende Betreuung im Gebiet Schutzengel, Obermühle und Spinnerei schaffen», wird Schulpräsidentin Sylvia Binzegger zitiert.

Nachhaltige Investition

Das zweistöckige Gebäude für die Schulergänzende Betreuung bietet Platz für 120 Schülerinnen und Schüler. Der Bau wird neben der bestehenden Turnhalle zu stehen kommen. Im Untergeschoss sollen Lagerräume für Vereine realisiert werden. Dank des Kellergeschosses kann auf eine Pfählung, die aufgrund des schlechten Baugrunds nötig gewesen wäre, verzichtet werden. Auf dem Flachdach des SEB-Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage erstellt. Damit löst der Gemeinderat ein Versprechen ein, das er an einer früheren Gemeindeversammlung gegeben hat, als er einen Antrag auf Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem oben genannten Provisorium abgelehnt hat. Sobald auf dem bestehenden Oberstufenschulhaus und dem Turnhallengebäude die Dächer saniert werden müssen, werden zudem auch dort Photovoltaikanlagen installiert. Dies wird in vier bis sieben Jahren der Fall sein. «Die Gemeinde nimmt ihre Verantwortung ernst», betont Bauchef Jost Arnold.

Sowohl die Baukommission als auch die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission anerkennen die Notwendigkeit des Projekts und unterstützen den Baukredit für das SEB-Gebäude von 4,5 Millionen einstimmig. Stimmen die Baarerinnen und Baarer dem Kredit an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni zu, werden die Bauarbeiten noch im selben Jahr aufgenommen. Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Im Jahr 2023 kann das neue SEB-Gebäude bezogen werden.