Baar: Polizei stoppt alkoholisierten, bekifften Lenker ohne Führerausweis Die Polizei stoppte einen Lenker, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Zudem fuhr der Mann ohne gültigen Führerausweis.

Am Donnerstagabend, um 20:30 Uhr, hat eine Polizeipatrouille der Zuger Polizei an der Aegeristrasse (Höhe Restaurant Bauernhof) in Baar einen Autolenker kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keinen gültigen Führerausweis besitzt.

Zudem gab er gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden zu, Marihuana geraucht und Alkohol konsumiert zu haben. Die beweissichere Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0.47 mg/l. Für den fehlbaren Lenker ordnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Blut- und Urinentnahme im Spital an.