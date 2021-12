Baar Razzia gegen illegale Sportwetten und Glücksspiele – eine Person festgenommen Im Kampf gegen illegale Sportwetten und Glücksspiele können die Zuger Strafverfolgungsbehörden einen Erfolg verbuchen. Mehrere Spielautomaten sowie Bargeld wurden sichergestellt. Eine illegal tätige Serviceangestellte wurde festgenommen.

Fahnder der Zuger Polizei haben am Dienstag, 7. Dezember, ein Vereinslokal an der Oberneuhofstrasse in Baar wegen Verdachts der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Geldspielgesetz kontrolliert. Beim Betreten des Lokals waren mehrere Gäste dabei, illegale Sportwetten zu tätigen sowie an Glücksspielautomaten zu spielen, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilt. Die Einsatzkräfte stellten vier Notebooks, zwei Glücksspielautomaten sowie rund 9000 Franken sicher. Bei der Lokalkontrolle wurde die Zuger Polizei von einem Spezialisten der interkantonalen Geldspielaufsicht (Gespa) unterstützt.

Zwei Glücksspielautomaten, die von der Polizei sichergestellt wurden. Bild: Zuger Polizei

Eine im Lokal tätige Servicekraft arbeitete seit dem 9. November 2021, ohne über die dafür erforderliche Arbeitsbewilligung zu verfügen. Zudem hielt sie sich laut Polizeiangaben illegal in der Schweiz auf. Sie wurde festgenommen und mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen bestraft. Das Amt für Migration versetzte die 25-jährige Frau nach Abschluss des Strafverfahrens deshalb in Ausschaffungshaft und wird sie am kommenden Samstag in ihr Heimatland Serbien zurückschaffen. Die Frau erhielt zudem ein zweijähriges Einreiseverbot - gültig für das schweizerische und liechtensteinische Gebiet sowie für das gesamte Gebiet der Schengen-Staaten.

Des Weiteren hatten bei der Betriebskontrolle zwei der anwesenden Gäste kein Covid-Zertifikat und wurden mit je 100 Franken gebüsst. Der Lokalbesitzer, ein 44-jähriger Schweizer, der mutmasslich illegale Sportwetten und Glücksspiele angeboten hat, wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz, das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Covid-19-Gesetz verantworten müssen. (zim)