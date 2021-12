Baar Samichlaus-Besuch am Lichterweg ist abgesagt Die steigenden Corona-Fallzahlen veranlassten das Organisationskomitee zu dieser Massnahme. Der Verein will damit einen Beitrag leisten, die Fallzahlen zu senken.

Am Sonntag, 5. Dezember 2021, hätte der Samichlaus um 17.30 Uhr beim Waldsofa am Lichterweg Baar Kinder willkommen geheissen. Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen hat sich das Organisationskomitee entschieden, den Besuch abzusagen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Zwar wäre der Anlass aufgrund der neuen vom Regierungsrat des Kantons Zug beschlossenen Schutzmassnahmen weiterhin möglich. Der Verein Lichterweg möchte aber einen Beitrag leisten, um die Fallzahlen zu senken. Auch wenn der Anlass draussen stattfindet, kann es zu Menschenansammlungen kommen. Das soll verhindert werden.

Es gilt Einbahnverkehr

Ob die weiteren Anlässe am Lichterweg Baar stattfinden werden, entscheiden die jeweiligen Veranstalter und Vereine eigenständig. Auf der Website www.lichterweg-baar.ch wird über die Durchführung informiert. Auf dem Lichterweg Baar gilt aufgrund der Coronapandemie auch dieses Jahr Einbahnverkehr. Der Weg wird vom Parkplatz des Schützenhauses Wishalde im Uhrzeigersinn (zuerst zur Kapelle Heiligkreuz und dann dem Waldrand entlang zum Waldsofa) begangen. So können Menschenansammlungen verhindert werden. In der Kapelle Heiligkreuz gilt Maskenpflicht, ein Desinfektionsmittelspender steht bereit.

1500 LED-Lampen fürs Gemüt

Das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig der Lichterweg für die Gemeinde Baar und die nähere Umgebung ist. Der Besucheransturm war – auch mangels anderer Anlässe – so gross wie noch nie. Das führte auch dazu, dass der Weg teilweise sehr «matschig» war. Es wird deshalb empfohlen, den Kinderwagen zu Hause zu lassen und gutes Schuhwerk anzuziehen. Dann erwärmen die 1500 LED-Lampen auf dem knapp 1,5 Kilometer langen Weg am Fuss der Baarburg das Gemüt.

Um den Fortbestand des Lichterwegs zu sichern, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Wer den Lichterweg unterstützen möchte, kann dies vor Ort tun. Es steht ein Spendenkässeli bereit. (haz)