Baar Simone Findeis wird neue Vorsitzende der Geschäftsleitung der Alfred Müller AG Der Verwaltungsrat der Alfred Müller AG hat Simone Findeis zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Sie löst in dieser Funktion David Hossli ab, der sich nach 9 Jahren entschieden hat, eine neue Herausforderung in seiner Wohnregion Graubünden anzunehmen.

Simone Findeis. Bild: PD

Simone Findeis (44) verfügt laut Mitteilung der Alfred Müller AG über umfangreiche und fundierte Erfahrungen in verschiedenen Funktio­nen. Sie war bislang als CEO und Inhaberin der SF Bauconsulting GmbH und stellvertretende COO der ARS Architektur Rolf Stalder AG tätig. Zuvor war Simone Findeis mehrere Jahre bei lmplenia Schweiz AG, wo sie als Mitglied der Geschäftsleitung Buildings für die Region Nordwestschweiz diverse Neubauprojekte im Hochbau als General- und Totalunternehmer verantwortete. Davor ar­beitete Simone Findeis 15 Jahre lang bei der Strabag Gruppe, zuletzt als Mitglied der Geschäftslei­tung in der Strabag Schweiz.

Simone Findeis schloss ihre Ausbildung zur Industriekauffrau mit Fachrichtung Bau ab. 2002-2006 absolvierte sie erfolgreich ein berufsbegleitendes Studium zur Baufachwirtin «Building and Construction» am Betriebswirtschaftlichen Institut der Bauindustrie in Düsseldorf. Sie wird ihre Arbeit spätestens am 1. Juli aufnehmen. (haz)