Baar Spenden federn Auftragseinbruch bei der Zuwebe etwas ab Das Pandemiejahr 2020 veränderte den Alltag der Institution gehörig. Der Betrieb musste neu organisiert werden.

(sez) Manchmal bleibe keine Zeit, um zu überlegen, wie man etwas tue; manchmal müsse man einfach machen, schreibt die Zuwebe in einer Medienmitteilung zum Jahr 2020. So habe die Baarer Stiftung die ersten Wochen der Coronapandemie erlebt. Denn «mit den ganz unterschiedlichen Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnangeboten war es eine Herausforderung, die Fülle an Massnahmen umzusetzen und den Betrieb dennoch aufrechtzuerhalten», heisst es weiter.

Wegen der Pandemie sind einige Arbeitsplätze der Zuwebe leer geblieben.



Bild: Matthias Jurt, (Hünenberg, 22. April 2020)

Die Unsicherheiten in der Wirtschaft machten sich auch in der Arbeitsauslastung der Zuwebe bemerkbar. Durch die Absagen von Anlässen und den Rückzug ins Homeoffice zogen viele Kunden ihre Verpackungs- und Fertigungsaufträge zurück. Nur dank deutlich höherer Spendeneingänge konnte ein grösserer Ertragseinbruch verhindert werden. Die Differenz zum Vorjahresertrag von 28,6 Millionen beträgt 157'309 Franken.

Gastronomie litt unter Massnahmen

Angebotsanpassungen im Zusam­menhang mit der Leistungsvereinbarung des Kantons Zug, den übrigen Kantonen, das neu geschaffene Angebot «Tagesstruktur ohne Lohn» sowie die konstante Wohnauslastung trugen ihrerseits zum einigermassen stabilen Ertrag bei. Am stärksten eingeschränkt wurde gemäss der Mitteilung der Gastronomiebereich. So mussten die vier Restaurantbetriebe zeitweise komplett geschlossen werden oder waren nur für Klienten und Fachpersonen zugänglich.

Zudem entschied die Generalversammlung 2020, den Betrieb und das Vereinsvermögen in eine neue Stiftung Zuwebe zu überführen.