E-Mobilität Strom tanken mit Muskelkraft: In Baar wird die erste Tramp-Ladestation getestet Den Körper fit halten und sein E-Mobil aufladen. Dies ist seit heute in Baar möglich. Mit dem Pilotprojekt will die Gemeinde neue Wege gehen und gleichzeitig erneuerbare Energie fördern.

Gemeindrat Zari Dzaferi macht es vor: Er lädt das Elektroauto mit Muskelkraft. Gemeindepräsident Walter Lipp und Gemeinderätin Sonja Zeberg helfen mit. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. März 2022)

Es sieht aus, als hätte jemand einen etwas älteren Hometrainer auf die kleine Wiese beim Lättich-Parkplatz in Baar gestellt. Doch das Kabel, welches das Fitnessgerät mit einer schwarzen Säule verbindet, verrät, dass es sich bei dieser Anlage um ein zukunftsweisendes Projekt handelt. Denn das vermeintliche Fitnessgerät ist in Wahrheit ein Stromgenerator neuster Generation – angetrieben mit Muskelkraft.

Mit diesem Projekt will die Gemeinde Baar die Energieunabhängigkeit stärken und nachhaltige Energiequellen fördern, wie Gemeindepräsident Walter Lipp erklärt. Die neue Anlage ermöglicht es den Besitzern von Elektroautos, diese künftig mit eigener Muskelkraft aufzuladen.

Generator ergänzend zur Sonnenenergie

Diese Ladestation ist die erste solche auf dem Gebiet der Gemeinde Baar. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der WWZ erstellt, wie der zuständige Gemeinderat Zari Dzaferi erklärt. Da der Strom hauptsächlich durch Sonnenenergie gewonnen werde, sei das Betätigen des Hometrainers jedoch nur dann zwingend, wenn die Sonneneinstrahlung zu schwach ausfalle. Dzaferi:

«Wer aber Freude an körperlicher Betätigung im Freien hat, darf auch bei guten Wetterbedingungen bei der Stromproduktion mithelfen.»

Dass das Baarer Pilotprojekt auf dem Lättich-Parkplatz realisiert wird, habe seine Gründe, erklärt die Gemeinderätin und Vorsteherin Liegenschaften Sonja Zeberg-Langenegger. «Wir haben dort ausreichend Platz für die Anlage.» Noch wichtiger sei aber die Nähe zum Schwimmbad und dessen Infrastruktur: «Wer sein Auto mit Muskelkraft auflädt, darf danach gratis im Hallen- und Freibad Lättich die Duschen benutzen».

Eine solche Dusche wird wohl nach einer Vollladung per Hometrainer auch nötig sein. Gemäss Dzaferi handelt es sich um eine Schnell-Ladestation. Entsprechend hoch müsse die Trittfrequenz sein. «Wer selber in die Pedale tritt, sollte deshalb über eine gute körperliche Fitness verfügen», was Dzaferi im Video gleich selber demonstriert:

So funktioniert die neue E-Ladestation in der Gemeinde Baar. Video: Gemeinde Baar

Fünf neue Ladestationen sollen es werden

Mit der neuen Ladestation ist Baar nun einem seiner Jahresziele für 2022 nähergekommen. Gemäss Gemeindepräsiden Lipp, sind in diesen insgesamt fünf neue Parkplätze mit Ladestationen vorgesehen. «Der Gemeinde ist es wichtig, den Ausbau von solchen Ladestationen zügig voranzutreiben.» Bisher gibt es in Baar vier öffentliche Ladestationen für Elektroautos.

Das Pilotprojekt beim Lättich werde nun während eines Jahres geprüft und dessen Nutzung ausgewertet. Lipp:

«Wenn diese bei der Bevölkerung gut ankommt, werden wir das Angebot mit weiteren solchen Ladestationen erweitern.»

Dazu habe man verschiedene Parkplätze bei Turnhallen vorgesehen, wo Duschen und Garderoben vorhanden sind. Das Pilotprojekt kostet die Gemeinde 15’000 Franken.

Baar feiert Neuheit mit einem Eröffnungsanlass

Den «Quantensprung in der Förderung von E-Mobilität und Fitness», wie es Gemeinderat Dzaferi nennt, soll mit einem Apéro gemeinsam mit der Bevölkerung gefeiert werden. Der Eröffnungsanlass findet heute Freitag, 1. April, ab 17 Uhr auf dem Parkplatz des Hallen- und Freibads Lättich statt.