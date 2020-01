Baar und Hünenberg: Lieferwagen, Wein, Räder und Esswaren gestohlen Unbekannte Langfinger sind in den letzten Tagen mehrmals aktiv gewesen. Auf der Flucht vor der Polizei verursachten sie einen Selbstunfall und flüchteten zu Fuss.

(haz) In der Zeit vom Donnerstag, 2. Januar, ca. 14 Uhr bis Freitag, 3. Januar, ca. 6.45 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft im Gewerbegebiet Bösch in Hünenberg laut Mitteilung der Zuger Polizei Zutritt in die Räumlichkeiten eines Malerbetriebs. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie die Büros und entwendeten daraus einen Tresor sowie mehrere Schlüssel von Firmenfahrzeugen. Mit einem dieser Fahrzeuge, einem Lieferwagen, entfernte sich die Täterschaft anschliessend in unbekannte Richtung.

Gestohlene Spirituosen. Bilder: Zuger Polizei

Streifkollision mit ziviliem Polizeiauto

Genau dieser Lieferwagen fiel in der Nacht auf Montag, 6. Januar, kurz nach 2 Uhr, an der Arbachstrasse in der Gemeinde Baar einem aufmerksamen Bürger auf. Nachdem er durch ungewöhnliche Geräusche sowie Rauchgeruch aufgeweckt wurde, konnte er von seinem Balkon herunter einen unbekannten Mann beobachten. Der Anwohner sprach den Mann an, worauf dieser in den Lieferwagen stieg, einige Meter fuhr, einen weiteren Mann einsteigen liess und anschliessend davon fuhr.

Ein sichergestellter Koffer mit Esswaren.

Bei der umgehend eingeleitenden Fahndung wurde der gesuchte Lieferwagen auf der Aegeristrasse durch Einsatzkräfte gesichtet. Bei der versuchten Anhaltung kam es dann zu einer Streifkollision mit einem zivilen Patrouillenfahrzeug. In der Folge setzte die unbekannte Täterschaft die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit via Langgasse und Bühlstrasse weiter zur Mühlegasse (Gemeinde Baar) fort. Dort prallte das Fahrzeug gegen eine Mauer, wie die Zuger Polizei in der Medienmitteilung schreibt. Die beiden Insassen ergriffen daraufhin zu Fuss die Flucht und konnten entkommen.

Gestohlene Weine wurden im Lieferwagen gefunden.

Im aufgefundenen Lieferwagen befanden sich unter anderem rund 80 Flaschen Wein. Diese stammten von einem Einbruch in der Nacht auf Montag, 6. Januar 2020, aus einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Gebiet St. Michael in der Stadt Zug. Weiter wurden im Lieferwagen auch Esswaren, Kompletträder, ein Koffer, eine Tasche sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen dürften die beiden Männer in den letzten Tagen mehrere Einbrüche verübt haben. Die Ermittlungen sind im Gang.