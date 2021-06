Baar Velofahrer nach Unfall schwer verletzt Am Sonntagnachmittag sind eine Autofahrerin und ein Rennvelofahrer kollidiert. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr ist es in Baar an der Blickensdorferstrasse zu einer Kollision zwischen einem Rennvelofahrer und einer Autofahrerin gekommen. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin von Baar auf der Blickensdorferstrasse in Richtung Gulmmatt. Bei der Kreuzung wollte sie links in die Steinhauserstrasse abbiegen, übersah dabei aber einen 41-jährigen Rennvelofahrer, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Baar unterwegs gewesen war. Infolgedessen kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision. Der Rennradfahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste mit dem Zuger Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Beim Unfall entstand gemäss Mitteilung am Auto und Velo ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Im Einsatz standen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppdienstes, des Strassenunterhaltsdienstes sowie der Zuger Polizei. (zgc)