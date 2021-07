Baar Vermisst wird Maria Spena-Scungio Die Zuger Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person.

Maria Spena-Scungio.

(haz) Seit Donnerstag, 29. Juli 2021, ca. 18.30 Uhr, wird in der Gemeinde Baar vermisst: Maria Spena-Scungio. Die Gesuchte ist 62-jährig, etwa 160 Zentimeter gross, von schlanker Statur. Maria Spena-Scungio hat mitellange, braune Haare.

Maria Spena-Scungio trägt eine weisse Hose, eine hellblaue Fleecejacke sowie eine rote Einkaufstasche. Maria Spena-Scungio wurde zuletzt am Donnerstagabend, 29. Juli 2021, ca. 18.30 Uhr, an ihrem Wohnort in der Gemeinde Baar gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Hinweise über den Verbleib der Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle.