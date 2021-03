Baar Piotr Wozniakowski wird vermisst In der Gemeinde wird ein 39-jähriger Mann vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise.

(haz) Seit Montag, 8. März, ca. 10 Uhr, wird in der Gemeinde Baar der 39-jährige Piotr Wozniakowski vermisst, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden melden.

Der vermisste Piotr Wozniakowski. Bild: Zuger Polizei

Der etwa 180 Zentimeter grosse Vermisste von mittlerer Statur und kurzen dunklen Haaren unternimmt gerne Berg- und Skitouren. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich der polnische Staatsbürger Piotr Wozniakowski in den Bergen aufhält. Er besitzt einen blauen Kletterhelm und dürfte diesen bei sich haben. Der Vermisste spricht Polnisch und Englisch.

Piotr Wozniakowski hätte am Montagmorgen, 8. März, um 10 Uhr, an einem geschäftlichen Onlinemeeting teilnehmen sollen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Hinweise über den Verbleib des Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle.