Baar/Oberarth Vertonte Nordlichter mit skandinavischer Kammermusik von einst und heute Das Bläserquintett pentaTon interpretiert romantische und zeitgenössische Kammermusikliteratur des Nordens.

pentaTon musizieren seit elf Jahren gemeinsam. Bild: PD

2021 war ein wichtiges Jahr für das Bläserquintett Pentaton: Der Rückblick auf zehn Jahre Wirken mit über 100 Konzerten im In- und Ausland war Anlass zum Feiern für die fünf versierten Musikerinnen und Musiker. Dies sind Aniela Stoffels (Flöte), Dominique Steiner (Oboe), Nicola Katz (Klarinette), Ramon Imlig (Horn) und Philipp Hösli (Fagott). Seit Jahren findet eines ihrer Herbstkonzerte auch im Kanton Zug statt, der Heimat des Klarinettisten Nicola Katz.

Das Herbstkonzert 2022 von Pentaton trägt den Titel «Aurora», was sich auf die Aurora borealis bezieht, jene geheimnisvollen und gleichsam zauberhaft schönen Lichterscheinungen am Himmel hoch im Norden. Somit sind wir geografisch auch schon da angelangt, wo das Programm inhaltlich seinen Schwerpunkt hat: bei Kammermusik aus den nordischen Ländern.

Romantischer Grieg und zeitgenössischer Aho

Mit dem norwegischen Roman­tiker Edvard Grieg (1843–1907) und dem Finnen Kalevi Aho (*1949) stehen dabei zwei Komponisten im Zentrum. Grieg hat in seinem Werk immer wieder Themen aus der nordischen ­Sagenwelt oder Literatur verarbeitet. So auch in seiner berühmten Schauspielmusik «Peer Gynt». Sehr expressiv und farbenreich schildert Grieg darin die verschiedenen Charaktere, Stimmungen und Landschaften.

Und die zeitgenössischen Kompositionen Kalevi Ahos zeichnen sich – ähnlich wie bei Grieg, doch stilistisch anders – durch sehr expressive, neuartige Klangmischungen sowie unmittelbar erzeugte Stimmungen aus. Von ihm interpretiert Pentaton das grosse Bläserquintett aus dem Jahr 2006.

Das Konzert findet statt am Freitag, 9. September, 20 Uhr, in der reformierten Kirche Baar. Am Sonntag, 11. September, 17 Uhr, gibt pentaTon dasselbe Konzert in der reformierten Kirche in Oberarth. Eintritt jeweils frei, Kollekte. Alles Weitere unter www.pentaton.ch.