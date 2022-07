Baar Vom 11. Juli an ist die Strasse von Blickensdorf nach Steinhausen drei Wochen gesperrt Wegen Bauarbeiten steht die Verbindung nicht zur Verfügung, die Umleitung erfolgt über die Autobahn. Velofahrer müssen schieben.

Die Steinhauserstrasse von Blickensdorf über den Zimbel nach Steinhausen weist laut einer Mitteilung der Gemeinde Baar verschiedene Belagsschäden auf. Vor einem Jahr hat die Gemeinde Steinhausen deshalb die Strasse auf Steinhauser Boden saniert.

Bestandteil des Projekts war auch der Abschnitt auf Baarer Gemeindegebiet vom Waldrand bis zum Hof Chupferschmitte. Diesen Sommer ist nun der Abschnitt vom Hof Chupferschmitte bis zur Abzweigung Sonnrain in Blickensdorf an der Reihe.

Je nach Wetter dauert es länger

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 11. Juli, und nehmen rund drei Wochen in Anspruch. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen kommen. Die Steinhauserstrasse ist während der Bauzeit für jeglichen Verkehr gesperrt. Der motorisierte Verkehr wird über die Autobahn umgeleitet. Die Zufahrt zum Sonnrain ist von Baar her jederzeit möglich.

Der kantonale Velo- und Wanderweg von der Autobahn zum Unterzimbel über die Steinhauserstrasse hinauf zum Zimbel ist während der gesamten Bauzeit mit Behinderungen geöffnet. Zudem können Fussgänger und Velofahrer die Steinhauserstrasse vom Unterzimbel in Richtung Steinhausen nutzen. Auch hier ist laut der Gemeinde Baar mit Behinderungen zu rechnen. Das Fahrrad muss gestossen werden. (bier)