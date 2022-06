Fussball FC Baar wahrt kleine Aufstiegschance nach 2:1 Sieg Baar schlägt Gunzwil in einem ausgeglichenen Spiel mit 2:1 Toren. Alle 3 Tore fielen erst nach dem Seitenwechsel.

Baars Kreshnik Nurcaj (rechts) im Duell gegen Daniele Carriero. Bild: Alexandra Wey (Baar, 11. Juni 2022)

Mit Baar (0:2 gegen Entlebuch) und Gunzwil (3:5 gegen Horw) trafen am Samstag zwei Teams aufeinander, die ihre erste Aufstiegsrunden-Partie verloren hatten. Ein Sieg musste her, um im Aufstiegsrennen zur 2. Liga regional verbleiben zu können. Bei schon fast hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an ein mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel.

Baar versuchte den Heimvorteil mit schnell vorgetragenen Angriffen über die Aussenbahnen zu nutzen, während Gunzwil vorab darauf bedacht war, sein Gehäuse rein zu halten. In der 7. Minute eröffnete sich dem Baarer Stürmer Lukas Bulut nach einem schnell vorgetragenen Angriff über wenige Stationen erstmals eine erfolgversprechende Torchance, die er nicht zu nutzen vermochte. Weitere klar herausgespielte Einschussmöglichkeiten waren Mangelware. Das Spiel flaute ab.

Strafstoss bleibt erfolglos

Spannung kam erst wieder gegen das Ende der 1. Halbzeit auf. In der 40. Minute wurde Bulut knapp innerhalb des Gunzwiler Strafraums gefoult. Penalty. Der Gefoulte schoss den Strafstoss gleich selbst und scheiterte am stark reagierenden Keeper. Nach einem gewaltigen Tohuwabohu im Gunzwiler Strafraum und einer Baarer Eckball-Doublette endete die 1. Halbzeit unentschieden 0:0.

Zur 2. Halbzeit trat Baar anstelle des unglücklich agierenden Lukas Bulut mit seinem an Fieber leidenden Topskorer Fatlum Sylejmani an. In der 50. Minute vermochte der Baarer Torhüter Nils Bruhnsen sein Team vor dem Rückstand zu bewahren, indem er einen Freistoss aus rund 22 Metern mit einer bemerkenswerten Flugeinlage zur Ecke lenkte.

In der 58. Minute war Bruhnsen allerdings machtlos, als der Gunzwiler Captain Philippe Kronenberg über die linke Aussenbahn vorpreschte und seine Farben mit einem satten Schuss in die tiefe hintere Torecke 1:0 in Front schoss. Die Freude dauerte nicht lange.

Nur vier Zeigerumdrehungen später (62.) glich Fatlum Sylejmani nach einem tollen Flankenball von Tim Müller zum 1:1 aus. Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den der im Verlauf der 2. Halbzeit eingewechselte Omar Abduqadir mit dem Siegestor zum 2:1 zugunsten der Platzherren krönte. Der Baarer Sportchef Urs Buob gestand: «Unsere Mannschaft gilt nicht als Aufstiegsfavorit. Ich hoffe allerdings, dass der heutige Sieg den nötigen Schwung verleiht, um am Dienstag (20 Uhr, Lättich) gegen den starken Gast aus Horw etwas Zählbares holen zu können.»