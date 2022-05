Baar Waldschulhaus der Schulen Baar: Ein weiterer Schritt zur Realisierung ist getan Die Schulen Baar möchten im ehemaligen Munitionsdepot der Korporation Baar, in einer Waldlichtung nahe der Lorze, ein Waldschulhaus realisieren. Der Baarer Gemeinderat hat der nötigen Teilrevision des Zonenplans und der Bauordnung des Grundstücks zugestimmt. Einsprachen sind bis am 1. Juni möglich.

Das alte Munitionsdepot der Korporation Baar-Dorf in der Nähe der Höllhäuser in einer Waldlichtung soll zum Waldschulhaus für die Schulen Baar umfunktioniert werden. Bild: Christian H. Hildebrand (Baar, 21. Februar 2020)

Die Schulen Baar möchten schon länger in Dorfnähe eine Waldschule für die Kindergartenstufe sowie die Primar- und Oberstufenschülerinnen und -schüler verwirklichen. Das ehemalige Munitionsdepot der Korporation Baar, inmitten des Baarer Naherholungsgebiets in der Nähe der Höllhäuser und der Lorze, stellen einen geeigneten Standort dar. Es ist ideal mitten im Wald gelegen und doch schnell zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar.

Bei der geplanten Waldschule soll, im Sinne der Erlebnispädagogik, das Thema Wald und Wasser sowie der der sorgfältige Umgang und die Nutzung dieser wichtigen Ressourcen stehen. Rund 2'150 Schülerinnen und Schüler sollen von diesem Aussenstandort der Schulen profitieren.

Um dieses Projekt zu realisieren, ist allerdings eine Teilrevision des Zonenplans und der Bauordnung des Grundstücks mit 652 Quadratmetern Fläche nötig, welchen der Baarer Gemeinderat kürzlich zugestimmt hat. Der Beschluss des Gemeinderats liegt bis am 1. Juni bei der Gemeindeverwaltung auf. Bis dahin kann dagegen Einsprache erhoben werden.

Da die Waldschule in einem bestehenden Gebäude geplant ist, das bereits über einen Teil der nötigen Grundausstattungen für eine Waldschule verfügt, ist die Realisierung eines solchen Projekts überhaupt möglich, heisst es im Planungsbericht. An einem bisher gänzlich unbebauten Standort im Wald wäre der Bau einer Waldschule denkbar schwierig: Das Fehlen einer Bauzone, notwendige Waldrodungen und einzuhaltende Waldabstände würden dem Projekt entgegenstehen.

Gebäude muss saniert und umgebaut werden

Die Parzelle, auf dem sich das ehemalige Munitionsdepot befindet, wird einerseits durch die Höllstrasse und andererseits auf drei Seiten durch Waldflächen begrenzt. Das bestehende Gebäude wurde während des Zweiten Weltkriegs als Munitionsdepot gebaut und wird heute als Materiallager genutzt.

Für die Umnutzung als Waldschule muss das Gebäude saniert und umgebaut werden. Die Schulen Baar beabsichtigen, das ehemalige Munitionsdepot von der Korporation Baar langfristig zu mieten und die nötigen baulichen sowie betrieblichen Anpassungen für die Nutzung als Waldschule vorzunehmen, heisst es weiter im Planungsbericht. Zu den Anpassungen gehören beispielsweise Wasseranschlüsse, die Instandsetzung der Fassade oder die Beseitigung des Stacheldrahts.

Inmitten eines Wildtierkorridors von überregionaler Bedeutung

Der für die Waldschule vorgesehene Perimeter liegt heute in der Landwirtschaftszone. Der Betrieb einer Waldschule stellt in der Landwirtschaftszone eine nicht zonenkonforme Nutzung dar. Das Grundstück wird deshalb in die neue «übrige Zone mit speziellen Vorschriften Lorzentobel» umgezont. Diese Zone dient Zwecken, die sich anderswo nicht verwirklichen lassen, was bei der Waldschule der Fall ist, ist dem Planungsbericht zu entnehmen.

Da es sich um eine kleine Änderung der Nutzungsplanung handelt, kann die Teilrevision in einem einfachen Verfahren vom Gemeinderat beschlossen werden.

Für die Umnutzung des bestehenden Lagergebäudes und die baulichen Massnahmen im Aussenbereich wird zum Zeitpunkt des entsprechenden Baubewilligungsverfahrens die Zustimmung des Zuger Amts für Wald und Wild erforderlich sein. Dies da das Gebäude im Waldabstand liegt. Das Grundstück befindet sich ausserdem inmitten eines Wildtierkorridors von überregionaler Bedeutung.

Deswegen soll eine Nutzung des Grundstücks als Waldschule nur tagsüber stattfinden. Ausserdem auf eine regelmässige Nutzung des Grundstücks in der für Wildtiere sensiblen Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verzichtet werden.

Weitere Umsetzung im Rahmen der Ortsplanungsrevision

Die Abgrenzung der Zonenfläche wird im Osten an die Grundstücksgrenze des Grundstücks auf dem sich das Munitionsdepot befindet, angepasst, steht im Planungsbericht. Die angepasste Zonengrenze stimmt damit auch mit der neuen statischen Waldgrenze überein, welche am 7. Oktober 2021 durch das Amt für Wald und Wild verfügt wurde.

Die weitere Umsetzung der neuen statischen Waldgrenze erfolgt im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision. Damit wird auch die gesamte angrenzende Strassenfläche als Verkehrsfläche ausgeschieden. Mit der neuen Bestimmung wird einerseits der Betrieb einer Waldschule ermöglicht und andererseits eine Nutzung des bestehenden Gebäudes weiterhin als Materiallager sichergestellt.

Waldschule als Alternative zur digitalen Welt

Das ehemalige Munitionslager stellt laut dem Planungsbericht, heute optisch einen Störfaktor im Lorzentobel/Höllwald dar. Durch den geplanten Umbau und die Sanierung erfahren das Gebäude und seine Umgebung eine gestalterische Aufwertung, was der Bevölkerung bei der Naherholung optisch zugutekomme.

Das Gebäude wird verschönert und sich dadurch besser in die Waldlandschaft einfügen. Der Erholungsraum Lorzentobel wird nicht verschmälert und bleibt erhalten. Auch wirtschaftlich sind die Auswirkungen als sehr gering einzustufen.

Mit der Waldschule soll die Natur mit der Schule verbunden und eine Alternative zur digitalen Welt gesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten mit dem Waldhaus die Möglichkeit, die Natur konkret zu erleben und ihre Erlebnisse und Erkenntnisse vor Ort zu verarbeiten und auszuwerten. Die Natur wird damit nicht in die Schulen, sondern die Schulen zur Natur gebracht.