Baar Die Z-Galerie zeigt eine Retrospektive mit Werken von Hedi von Zelewsky Die im Greyerzerland lebende Künstlerin schafft vor allem Assemblagen und Collagen aus ausgedienten Objekten.

Altes wird zu Neuem komponiert. Bild: PD

Fokussiert sich die Baarer Z-Galerie vorderhand auf Künstlerinnen und Künstler aus der Region oder mit dem Bezug dazu, so ist Inhaberin Maria Ziegler in all den Jahren als Galeristin ab und an auch auf auswärtige Kunstschaffende gestossen, deren Arbeiten sie überzeugt und somit Einzug ins Repertoire der Galerie an der Dorfstrasse 6a gehalten haben.

Dazu gehört beispielsweise Hedi von Zelewsky, gebürtige Schaffhauserin, doch seit langer Zeit im freiburgischen Charmey ansässig. Schwerpunkt der mittlerweile um die 90 Jahre alten Künstlerin sind Assemblagen und Collagen, bei denen Papier als Material dominierend ist. Ausgesuchte Objekte, welche funktionslos geworden oder für die Entsorgung bestimmt sind, rezykliert sie und komponiert sie zu neuen, in sich stimmigen und spannenden Objekten. Oft handelt es sich um antike Gegenstände, wobei Patina und altersbedingte Verfärbung eine zentrale Komponente sind.

Die Z-Galerie in Baar zeigt bis und mit 1. Oktober eine Retrospektive mit Werken von Hedi von Zelewsky aus der Zeit von 1996 bis heute. Vernissage am Samstag, 3. September, von 16 bis 18 Uhr. Offen Mittwoch bis Freitag, von 15 bis 18 Uhr, sowie Samstag/Sonntag von 11 bis 14 Uhr. (fae)