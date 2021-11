Baar Zwei Schüler von Auto erfasst und erheblich verletzt Zwei Knaben sind auf dem Weg zur Schule beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto angefahren worden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstagmorgen, 16. November, kurz vor 7.30 Uhr, beim Büelplatz in der Gemeinde Baar. Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr auf der Langgasse in Richtung Baar Zentrum. Dabei übersah er zwei Schüler, die die Marktgasse von der Büelstrasse her kommend, auf dem dortigen Fussgängerstreifen überquerten.

Die beiden 11- und 12-jährigen Knaben wurden vom Auto erfasst und laut Mitteilung erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurden sie ins Spital eingeliefert. Die genaue Unfallursache wird untersucht. (haz)