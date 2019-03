Baarer Schulklasse gewinnt ein Jahr frische Früchte fürs Klassenzimmer An einem Wettbewerb, lanciert vom EVZ und dem Früchte-Kurier Freshbox, bewiesen Baarer Schüler viel Kreativität und überzeugten die prominent besetzte Jury.

Die Gewinner-Box der Baarer Schulklasse P6t. (Bild: PD)

(rh/pd) Die Klasse P6t von Stefan Dittli aus Baar darf sich freuen: Sie erhält kostenlos ein Jahr lang jede Woche frische Früchte von Früchte-Kurier Freshbox ins Klassenzimmer geliefert. Die innen und aussen kreativ und aufwändig gestaltete Früchtebox der Baarer Sechstklässler überzeugte am Samstagabend die Fachjury und gewann den Wettbewerb nahezu einstimmig, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst.

Der Wettbewerb, an welchem über 70 Schulklassen aus der Innerschweiz Teil genommen hatten, war vom EVZ zusammen mit Freshbox initiiert worden, um die Öffentlichkeit weiter auf das Thema «gesunde Ernährung bei Jugendlichen» zu sensibilisieren und die Menschen dazu anzuregen, genügend Früchte zu essen.

Die Jury-Mitglieder - bestehend aus EVZ-CEO Patrick Lengwiler, Bildungspolitiker Stephan Schleiss, Hockey-Legende Lars Weibel, Genuss-Experte Matthias Luchsinger und Kampfsportler und Rosenkavalier Janosch Nietlispach - äusserten sich laut Mitteilung im Anschluss an die Prämierung sehr positiv über die Kreativität der Einsendungen und freuten sich über die hohe Zahl an Klassen, welche am Wettbewerb Teil genommen hatten.