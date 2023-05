Bahn und Bus im Kanton Zug Schnellbusse für das Ägerital, mit dem Bus ins Skigebiet und Abstriche für Flughafen-Reisende: So sieht der Fahrplan 2024 aus Ab 25. Mai bis 11. Juni 2023 liegt der Fahrplanentwurf 2024 für die Bahn- und Buslinien im Kanton Zug öffentlich auf. Einiges wird besser. Aber wer zum Flughafen Zürich will, muss Abstriche in Kauf nehmen.

Mit dem Fahrplan 2024 will der Kanton die Bahn- und Buslinien für die Passagiere attraktiver machen. So werden beispielsweise die Buslinien neu bezeichnet: Aufgrund der nationalen Vorgaben wird dann etwa aus der Linie 3 die Linie 603, aus der Linie 1 die Linie 601 und so weiter. Das teilt die Zuger Baudirektion am Freitag mit.

Ein Fokus des Fahrplans 2024 ist die Verbindung von Zug und Baar ins Ägerital. Neu verkehren alle Kurse der Linie 601 Zug–Oberägeri via Tangente Zug/Baar–Lorzentobelbrücke. Mit diesem Schritt entstehen «Schnellbusse», die zwischen dem Bahnhof Zug und Unterägeri nur noch dreimal halten. «Keine Sorge, wir hängen Allenwinden nicht vom öffentlichen Verkehr ab», beschwichtigt Baudirektor Weber. «Denn neue direkte Verbindungen führen von Allenwinden direkt nach Baar und in der Spitzenzeit nach Zug zum Bahnhof.» Für die Verbindung Ägerital–Menzingen führt die Baudirektion einen neuen Kurs unter der Woche ein. Dies sei dem starken Wachstum der Kantonsschule Menzingen geschuldet.

Eine weitere Neuerung entsteht bezüglich des Nachbarkantons Schwyz: So werde Sattel mit der Buslinie 609 im Halbstundentakt erschlossen. An Wochenenden und in der Skisaison ist die Talstation der Luftseilbahn Sattel-Hochstuckli im Halbstundentakt erreichbar. Damit wird der Familienausflug ins Gebiet Sattel-Hochstuckli noch attraktiver, heisst es weiter. Das Gleiche gelte für die Verbindung von Oberägeri auf den Raten.

Auch in der Stadt Zug werde sich einiges ändern. Neu fährt der Bus Nummer 611 von der Herti nach Oberwil und nicht mehr hinauf zur Schönegg. Die ZVB-Talstation ist neu der Wendepunkt der Linie 603 aus Baar. Damit würden Stillstandzeiten der Linie 603 und 611 am Bahnhof Zug entfallen. Der Fahrplan sehe ein schlankes Umsteigen an der Haltestelle Metalli vor. Schnelle Umstiege an der gleichen Haltekante würden garantiert: vorne hält der 611 und hinten der 603. «Daraus resultiert kein Zeitverlust gegenüber heute», heisst es weiter.

2024 keine direkten Verbindungen zum Flughafen

Auf der Schiene werde sich im Fahrplan 2024 nichts Wesentliches ändern. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) teilten dem Kanton Zug im Frühling 2023 aber definitiv mit, dass es während der Sanierung des Wipkinger-Viadukts zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon keine direkten Verbindungen von Zug zum Flughafen gibt. Somit enden im Fahrplanjahr 2024 alle S-Bahnen (S24) und auch die IR75-Züge Luzern–Zug–Zürich HB–Flughafen–Konstanz im Hauptbahnhof Zürich. Für Reisende aus dem Kanton Zug in Richtung Zürich Nord–Flughafen heisst dies, dass sie im gesamten Jahr 2024 im Zürcher Hauptbahnhof umsteigen müssen.

Die Baudirektion habe sich bei den SBB zwar mit Nachdruck für eine stündliche, direkte Verbindung zum Flughafen Zürich eingesetzt, aber die SBB würden auf betriebliche Gründe verweisen.

Wie die Zugerinnen und Zuger zu den geplanten Neuerungen stehen, können sie ab dem 25. Mai 2023 zum Ausdruck bringen, und zwar via «fahrplanentwurf.ch». Vorschläge und Wünsche sind bis spätestens am 11. Juni 2023 einzureichen. Baudirektor Florian Weber sagt dazu:

«Wir sind auf die Feedbacks gespannt, prüfen diese und nehmen umsetzbare Inputs gerne in den Fahrplan 2024 auf.»

Nach der öffentlichen Vernehmlassung und der Überarbeitung lege der Regierungsrat im Spätsommer 2023 das Angebot fest. Der Entscheid unterliege der Budgetgenehmigung durch den Kantonsrat. Der Fahrplanwechsel erfolgt am 10. Dezember 2023.