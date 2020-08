Bahnhof Zug: Zwei Züge nach Zürich und nach Luzern fallen bis Mitte Dezember aus Wie die SBB in einer Mitteilung schreiben, soll der Verzicht auf die Verstärkerzüge bis zum Fahrplanwechsel dauern. Ein Grund: Ein Rückstand bei der Lokführer-Ausbildung.

(mo) Der gedruckte SBB-Fahrplan hatte einst den Status einer Bibel. Was in diesen Tabellen drin stand, das galt. Dank digitaler Fahrplantabellen können heute Züge eingeschoben und wieder gestrichen werden. Die Züge auf der Achse Luzern und Zürich über Zug und den Bahnhof Zürich-Enge strichen die SBB im Zuge des Lockdowns aus dem Fahrplan. Seit dem 11. Mai hat die Staatsbahn den Fahrplan wieder sukzessive hochgefahren. Bis jetzt nicht wieder im Angebot sind die zwei Verstärkerzüge am Morgen (Luzern-Zürich) und am Abend (Zürich-Luzern).

Gleis 5 beim Bahnhof Zug mit einem Interregio (IR) in Richtung Zuerich Hauptbahnhof.



Fotografiert am Montag, 3. September 2012.

Wie die SBB in einer Mitteilung schreiben, soll dieser Verzicht bis zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember dauern. Einer der Gründe dafür: Die SBB sind mit der Ausbildung der von Lokomotivführern wegen der Covid-19-Pandemie in Verzug geraten. Im Fahrplanentwurf 2021 sind diese Verstärkerzüge aber wieder vorgesehen.