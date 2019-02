Kommentar Ballungszentrum Zug Nähe fördert offenbar die wirtschaftliche Entwicklung, Wissen und Innovation. Es braucht aber auch Bildung und Einrichtungen zur Bildungsvermittlung. Harry Ziegler

Harry Ziegler, Chefredaktor der Zuger Zeitung.

Cluster. Für die Wirtschaft im Kanton Zug ist das ein magisches Wort. Auf der Homepage des Kantons Zug findet sich eine namentliche Auflistung der Cluster, die sich auf dem Kantonsgebiet befinden. Was schätzen Sie? Wie viele Cluster – mit den dazugehörenden Faktenblättern – sind auf der Homepage aufgeführt? Es sind zwölf. Der bekannteste dürfte der «Pharma/Biotech Cluster» sein. Bekannt ist auch der «Finanz Cluster». Und wussten Sie, dass der «Supply chain and procurement Cluster» Firmen wie Bossard, V Zug, Rittmeyer, Landis+Gyr oder Siemens umfasst?

Was genau aber ist ein Cluster? Zuerst einmal bedeutet das Wort Bündel, Schwarm oder Bal­lung. Laut Gablers Wirtschaftslexikon sind Cluster eine räumliche Zusammenballung von Unternehmen und unterstützend-zugehöriger Einrichtungen. Grundüberlegung ist, dass räumliche Nähe die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Entstehung von Wissen und Innovationen fördert.

Nähe fördert also offenbar die wirtschaftliche Entwicklung, Wissen und Innovation. Räumliche Nähe, die kann der kleinräumige Kanton Zug quasi garantieren. Zug ist somit ein Ballungszen­trum der Cluster. Gelobt wird in den Fact Sheets vor allem die hohe Verfügbarkeit top ausgebildeter Leute. Damit das so bleibt, damit die Cluster arbeiten können und eines der Fundamente unserer Wirtschaft sind, braucht es Bildung und Einrichtungen zur Bildungsvermittlung. Doch gerade damit tut sich Zug – siehe Kanti Ennetsee – momentan ziemlich schwer.