Bankräuber Bei der Migros Bank in Zug kann man spätnachts kein Geld mehr abheben – das ist der Grund Das Finanzinstitut schliesst seine Bankomat-Zone von 23 bis 5 Uhr. Das hat allem Anschein nach mit der Häufung an Sprengungen solcher Apparate in jüngerer Vergangenheit zu tun.

Die Tür der Migros Bank in Zug bleibt von 23 bis 5 Uhr zu. Bild: Raphael Biermayr (7. 3. 2023)

Wer spät in der Nacht Bargeld benötigt oder sich kurz aufwärmen will – wie das Nachtschwärmer oder Obdachlose schon mal tun –, versucht sein Glück bei der Migros Bank an der Baarerstrasse in Zug vergeblich. Denn dort ist es seit kurzem von 23 bis 5 Uhr nicht mehr möglich, die Zone mit den beiden Bankomaten zu betreten. Ein Aushang weist die Kundschaft auf diese Neuerung hin.

Die Erklärung der Bank für die zeitweise Schliessung. Bild: Raphael Biermayr (Zug, 7. 3. 2023)

Als Grund für diese Massnahme nennt die Migros Bank einerseits den präventiven Schutz vor Beschädigung der Apparate und Räumlichkeiten. Andererseits diene sie dem Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner.

Was ist damit gemeint? Eine Anfrage bei der Pressestelle der Bank ergibt wenig Erhellendes: Die Einschränkung der Öffnungszeiten der Bankomat-Zonen bilde die wirksamste Sicherheitsmassnahme, kombiniert mit weiteren branchenüblichen, technischen Vorkehrungen, zu denen das Institut keine genaueren Angaben macht.

Licht ins Dunkel bringt ein Beitrag der «Handelszeitung». In jenem heisst es, dass die Migros Bank damit auf die Zunahme an Bankomat-Sprengungen in der Schweiz reagiere und an sämtlichen Standorten die Öffnungszeiten der bisherigen 24-Stunden-Zone einschränke. Andere Banken würden diesem Beispiel wohl folgen.