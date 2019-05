Bargeldloses Parkieren in Zug Nun kann man in Zug seinen Parkplatz definitiv per Smartphone bezahlen. Die Stadt Zug hat diese Zahlungsmöglichkeit auf allen bewirtschafteten Parkflächen eingeführt. Auch Parkplätze in Steinhausen wurden mit «Parkingpay» und «Twint» ausgerüstet.

(cg/pd) Schluss mit der Münzsuche – seit Mai 2019 kann in Zug der Parkplatz definitiv per Smartphone bezahlt werden. Die Stadt Zug hat diese Zahlungsmöglichkeit auf allen von der Stadt bewirtschafteten Parkflächen eingeführt. Gemäss Mitteilung der Digitalparking AG, die hinter der App «Parkingpay» steht, könne nun auch die Parkgebühr der öffentlichen Parkplätzen in Steinhausen entweder mit der App «Parkingpay» oder der App «Twint» bezahlt werden. Selbstverständlich könne immer noch an allen Standorten die Parkgebühr mit Bargeld beglichen werden.

Mit dem persönlichen Parkingpay-Badge könne zudem in folgenden Parkhäusern in Zug ticketlos und ohne Gang zur Kasse parkiert werden: Metalli, Frauensteinmatt, Altstadt Casino, Neustadtplatz, Arena.