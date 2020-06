Baseball: Die Hünenberg Unicorns starteten gut in die Saison Am Wochenende reisten die Hünenberg Unicorns nach Luzern zu den Eagles. Das Hünenberger Team verlor nach einer Aufholjagd das erste Spiel, das zweite konnte es jedoch für sich entscheiden.

Die Hünenberger Unicorns (rot) konnten das zweite Spiel für sich entscheiden. Bild: PD

(mua) Nach einer Verspätung von zweieinhalb Monaten startete am vergangenen Wochenende die Baseballsaison. Die Hünenberg Unicorns reisten am Samstag für die ersten beiden Spiele nach Luzern zu den Eagles. Das erste Spiel begann denkbar schlecht; die Unicorns lagen bereits nach kurzer Zeit mit 10 zu 0 Runs im Rückstand. Nachdem Michael Bini als Pitcher übernommen hatte, ging es jedoch aufwärts. Bini liess in sechs Innings nur noch fünf Runs zu und ermöglichte so eine Aufholjagd der Unicorns. Die Unicorns vermochten die Lücke jedoch nicht mehr zu schliessen und so verloren sie das erste Spiel mit 11 zu 15. Im zweiten Spiel übernahm Shaen Bernhardt das Pitching für die ersten vier Innings und zeigte dabei eine starke Leistung. Für die letzten beiden Innings wurde der Pitcher gewechselt und Ismael Martinez beendete das Spiel, ohne einen Run zuzulassen. Schlussendlich konnten die Unicorns das zweite Spiel mit 21 zu 7 Runs für sich entscheiden.

Die Geschichte des Tages war die offensive Leistung der Unicorns. Die 21 Runs, die im zweiten Spiel erspielt wurden, ist die grösste Anzahl Runs in einem einzigen Spiel der Unicorns seit 2017. Die offensive Topleistung wurde vom Newcomer Franklin Chavez angeführt, der vier Hits erzielte. Er sorgte auch für ein seltenes Highlight, in dem ihm ein Home Steal gelang. Weiter erzielten auch Andreas Gamma, Bilmanio Castillo und Marvin Müller mehrere Hits. Raphael Jung spielte am Samstag sein erstes Spiel, wobei er im zweiten Inning sogar seinen ersten Hit erzielte. Darauf angesprochen meinte er: «Es war ein unglaubliches Gefühl. Der Pitcher warf den Baseball mit aller Wucht in meine Richtung und als ich mich innerhalb von Zehntelsekunden entschieden habe, durchzuziehen, war es schon geschehen. Ich traf den Ball perfekt. Ich rannte sofort los und schaffte es rechtzeitig auf die erste Base.»

Erstes Spiel, erster Run

Auch Simon Weisskopf spielte sein erstes Baseballspiel. Er erreichte dabei einen Walk und erzielte seinen ersten Run. Er sagte dazu nach dem Spiel: «Seit meinem Austauschjahr in Kanada war ich von Baseball fasziniert und ich wollte es schon immer mal probieren, sollte ich die Chance haben. Alles ist ein wenig schneller als im Training. Da muss man sich zuerst einmal daran gewöhnen, aber Spass macht es definitiv!»

Alles in allem können die Unicorns zufrieden sein mit dem Saisonstart. Nächsten Sonntag, am 21. Juni, geht es für die Unicorns weiter mit einem Doubleheader in Lausanne gegen die Indians.