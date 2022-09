Bauarbeiten Die Knonauerstrasse in Steinhauen wird saniert Die Arbeiten im Abschnitt Kreisel Augasse bis zum Kreisel Industriestrasse beginnen am Montag, 19. September, und dauern voraussichtlich bis Dezember 2022. Der Ersatz des Strassenbelags erfolgt 2023.

Die Knonauerstrasse Richtung Kreisel Augasse. Bild: PD

Die Knonauerstrasse in Steinhausen weist im Abschnitt zwischen dem Kreisel Augasse bis zum Kreisel Industriestrasse auf einer Länge von rund 500 Metern zahlreiche Belagsschäden und Belagsverformungen auf. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer weiterhin gewährleisten zu können, ist eine Instandstellung notwendig, wie einer Medienmitteilung der Zuger Baudirektion zu entnehmen ist.

Die Arbeiten umfassen Anpassungen an der horizontalen und vertikalen Linienführung, den Ersatz des bituminösen Strassenoberbaus und der Randabschlüsse. Zudem wird ein lärmarmer Belag eingebaut und das anfallende Strassenabwasser wird neu in eine Versickerungsmulde geleitet und durch eine künstlich aufgebaute Bodenschicht gereinigt, bevor es dem Grundwasser zugeführt wird. Gleichzeitig wird die Abdichtung des Dorfbach-Durchlasses erneuert.

In diesem Abschnitt wird die Knonauerstrasse in Steinhausen saniert. Karte: PD

Etappenweise Ausführung

Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. September 2022, und dauern voraussichtlich bis im Dezember 2022. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgen etappenweise. Der Verkehr wird jeweils mittels einer Lichtsignalanlage oder durch einen Verkehrsdienst im Einspurbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zu- und Wegfahrten zu den Liegenschaften sind, von kurzen Unterbrüchen abgesehen, gewährleistet. Der Ersatz des bituminösen Strassenoberbaus erfolgt in konzentrierter Bauweise im Mai oder Juni 2023.

Da die Durchführung der Bauarbeiten witterungsabhängig ist, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert das kantonale Tiefbauamt frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Website www.zg.ch/baustellen. (cro)