Bauarbeiten Nachtarbeiten in der Kreuzung Gotthardstrasse-Baarerstrasse in Zug Die Arbeiten dauern vom 9. bis voraussichtlich 19. Oktober und finden jeweils zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens statt.

Strassenkreuzung Baarerstrasse Gotthardstrasse in Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 9. Juni 2021)

WWZ ersetzt seit Sommer 2021 die Gas- und Trinkwasserleitungen in der Poststrasse und der Gotthardstrasse in Zug. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, steht die letzte Etappe an: der Zusammenschluss mit den Werkleitungen der Baarerstrasse in der Kreuzung Gotthardstrasse-Baarerstrasse.

Aufgrund des tagsüber hohen Verkehrsaufkommens wird WWZ diese Arbeiten zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens durchführen. Baustart ist Sonntagabend, 9. Oktober, voraussichtlicher Abschluss der Arbeiten ist Mittwochmorgen, 19. Oktober.

Während der nächtlichen Arbeiten wird der Verkehr durch eine Signalisation oder einen Verkehrsdienst geregelt. Tagsüber sind die Gräben mit Stahlplatten abgedeckt und die Kreuzung ist befahrbar. (cro)