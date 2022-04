Bauprojekt Aufwertung des Dorfzentrums Menzingen – die Arbeiten an der Kantonsstrasse haben gestartet Acht Monate und acht Bauphasen: Im November soll die Strassensanierung abgeschlossen sein. Bis es so weit ist, braucht es von den Menzingerinnen und Menzingern Flexibilität.

Eng und gefährlich: Die Ortsdurchfahrt in Menzingen soll übersichtlicher werden. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 6. September 2021)

Jetzt geht es endlich los: Das Dorfzentrum Menzingen wird aufgewertet. Die Kantonsstrasse, die durch die Gemeinde führt, wird saniert. Am Montag, 4. April, starten die Arbeiten. Das Zentrum von Menzingen im Abschnitt Alte Landstrasse bis Mattenstrasse wird auf einer Länge von rund 240 Metern umgestaltet. Vor allem für Fussgängerinnen und Fussgänger ist eine deutliche Verbesserung zur heutigen Situation vorgesehen. Die Trottoirs werden verbreitert und mit einer neuen Arkade an der Hauptstrasse 2 kann eine durchgehende Verbindung hergestellt werden.

Zudem werden in den Knotenbereichen Trottoirüberfahrten entstehen, die den Vortritt für Fussgänger gewährleisten. Die Bushaltestellen werden den neuen Bedürfnissen entsprechend angepasst. Die kantonale Baudirektion koordiniert die Arbeiten mit der Einwohnergemeinde Menzingen, der Dorfgenossenschaft Menzingen, der EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich und der WWZ Netze AG.

«Es ist gut, dass nun die Bauarbeiten beginnen und ein umfangreiches Projekt gestartet werden kann», sagt Herbert Keiser, Menzinger Gemeinderat. Froh sei er dann aber, wenn die Bauarbeiten ohne Unfälle abgeschlossen werden könnten.

Die Sanierung wird in acht Bauphasen unterteilt

Bis im November 2022 werden die Arbeiten, für die rund 2,3 Millionen Franken vorgesehen sind, voraussichtlich dauern, sie sind in acht Phasen gegliedert. Während der verschiedenen Arbeitsphasen werden immer wieder Abschnitte der Strecke gesperrt oder teilgesperrt:

In diesem Abschnitt wird die Kantonsstrasse während der nächsten Monate saniert. Bild: PD

19. April bis 27. Mai: Strassen- und Werkleitungsarbeiten im Abschnitt Neuhusstrasse bis Holzhäusernstrasse und im Abschnitt Holzhäusernstrasse bis Mattenstrasse. Die Arbeiten erfolgen unter einer Teilsperrung der Haupt-/Neudorfstrasse.

30. Mai bis 8. Juli: Hauptbauarbeiten an Strassen- und Entwässerungsleitungen, sowie der Einbau einer Fundationsschicht. Während dieser Zeit ist die Hauptstrasse im Abschnitt Neuhusstrasse bis Holzhäusernstrasse für den gesamten Verkehr gesperrt.

11. Juli bis 20. August: Hauptarbeiten an Strassen- und Entwässerungsleitungen sowie der Einbau einer Fundationsschicht. Während dieser Zeit ist die Hauptstrasse im Abschnitt Holzhäusernstrasse bis Alte Landstrasse für den gesamten Verkehr gesperrt.

19. September bis 7. Oktober: Für dieselben Arbeiten wird die Holzhäusernstrasse im Abschnitt Neudorfstrasse bis Oberdorfstrasse für den gesamten Verkehr gesperrt.

Regierungsrat Florian Weber. Bild: Christian H. Hildebrand

«Abweichungen, zum Beispiel aufgrund des Wetters, sind jederzeit möglich», fügt Baudirektor Florian Weber an. Die jeweiligen Verkehrsführungen werden vor Beginn der Phase von der Baudirektion bekanntgegeben. «Besagte Umleitungskonzepte werden mit der Gemeinde Menzingen, der Zuger Polizei und der Zugerland Verkehrsbetriebe besprochen und genehmigt», so Weber.

Die einzelnen Phasen seien so gestaltet, dass die Verkehrsbehinderungen möglichst kurz gehalten werden können, ergänzt Keiser. «Die heikelste Phase ist Phase 3 vom 30. Mai bis 8. Juli, wo die Hauptstrasse komplett gesperrt ist und die ganze Umleitung im Gegenverkehr via Alte Landstrasse geführt wird. Bei den weiteren Phasen kann der Verkehr jeweils mit einem grossen Kreisel ohne Gegenverkehr geführt werden.»

Neue temporäre Haltestellen für den Linienbus und den Schulbus

Von den Arbeiten betroffen sind auch die Bushaltestellen «Menzingen Dorf». Diese werden während der ganzen Bauzeit provisorisch in Fahrtrichtung Finstersee auf Höhe Neudorf 13 verschoben. Dies mit dem Vorteil, dass die ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer sich nicht immer wieder neu orientieren müssen. Das Gleiche gelte für den Schulbus, so Herbert Keiser: «Dort wurde für die Dauer der Bauarbeiten die Haltestelle hinter die Schützenmatt verlegt, da die Alte Landstrasse (beim Schulhaus Dorf) für die Umleitung benützt wird.»

Gemeinderat Herbert Keiser. Bild: Bergner Rene

Für die Fussgängerinnen und Fussgänger blieben die Zugänge zu den anliegenden Geschäften während der ganzen Bauzeit gewährleistet, kurzfristige Einschränkungen ausgenommen, versichert der Zuger Baudirektor. «Im Vorfeld wurden auch die Geschäfte in die Planung einbezogen und so wurde die Phase 4, Sanierung der Neudorfstrasse/Dorfplatz, auf die Sommerferien terminiert», fügt Herbert Keiser an.

Eine lange Vorgeschichte

Bereits seit 2015 ist die Aufwertung der Durchfahrt Thema. Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms wurde das Strassenprojekt zurückgestellt. Mit etwas Verspätung wird es nun aber realisiert – gleichzeitig wie die Kantonsstrasse im Abschnitt Nidfurren bis Schmittli ebenfalls saniert und zu diesem Zweck gesperrt ist.

Die beiden grossen Bauprojekte kommen sich aber nicht in die Quere, wie Florian Weber sagt. Dies aufgrund der entsprechend grossen Distanz dazwischen. Davon geht auch Gemeinderat Herbert Keiser aus: «Das Verkehrsregime in Edlibach funktioniert gut und es kann sein, dass es durch die Bauarbeiten in Menzingen sogar noch weniger Durchgangsverkehr von Pendlern gibt. Der Durchgangsverkehr ist jetzt schon weniger geworden.»