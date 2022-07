Bauprojekt Die Luegetenstrasse in Menzingen wird für Belagsarbeiten gesperrt Die Hauptbauarbeiten der Luegetenstrasse stehen kurz vor dem Abschluss. In der kommenden Woche sind die Deckbelagsarbeiten eingeplant. Dies führt ab Mittwoch, 13. Juli, während dreier Tage zu Verkehrsbehinderungen.

Am Mittwoch, 13. Juli, erfolgt der Deckbelagseinbau des Trottoirs auf der gesamten Strassenlänge. Die Luegetenstrasse wird laut Medienmitteilung ab 7.30 Uhr bis zirka 17.30 Uhr nur noch mit Einschränkungen befahrbar sein. Mit Behinderungen in Folge der Baustelle muss insbesondere bei den Trottoirzufahrten gerechnet werden. Zu- oder Wegfahrten zu den entsprechenden Liegenschaften sind an diesem Tag zu vermeiden.

Um den Deckbelag der Fahrbahn einzubauen, bleibt die gesamte Luegetenstrasse von Donnerstag, 14. Juli, ab 7.30 Uhr bis Freitag, 15. Juli, um 6.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Zu- und Wegfahrten für Anwohner oder Besucher sind in diesem Zeitraum nicht möglich. Ein Verkehrsdienst wird vor Ort sein.

Der Belagseinbau ist witterungsabhängig und Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden. Als mögliches Ausweichdatum ist der Montag, 18. Juli 2022, vorgesehen. Nach dem Deckbelagseinbau sind die Hauptbauarbeiten grösstenteils abgeschlossen. Bis Ende Juli 2022 werden noch kleinere Abschlussarbeiten erfolgen. (cro)